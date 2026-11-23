King Art раскрыла состав Commander Edition для Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — стратегии в реальном времени. Издание включает ранний доступ, цифровой саундтрек, игровую фракцию и дополнение для кампании.

Игра возвращает серию к классической формуле RTS: игроки возглавят четыре фракции вселенной Warhammer 40,000 и пройдут масштабную сюжетную кампанию.

Впервые в серии появится Адептус Механикус. Помимо кампании, Dawn of War 4 предложит режимы Last Stand, схватки с ИИ и мультиплеер.

Commander Edition уже доступно для покупки. Релиз игры состоится 3 декабря на PC в Steam.