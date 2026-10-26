Первые отзывы о Dawn of War 4 обнадёживают: журналисты и блогеры высоко оценили кампании и сражения

Журналисты и блогеры поделились первыми впечатлениями от Warhammer 40,000: Dawn of War 4 после трёх недель знакомства с расширенной демоверсией. Судя по их отзывам, стратегия делает ставку на проверенные основы жанра: строительство баз, масштабные сражения и противников с развитым искусственным интеллектом.

Участники ознакомились с прологами за Имперскую Гвардию и Космический Десант, а также прошли полноценные кампании Орков и Адептус Механикус. Последние включают более 30 разветвлённых миссий. Среди достоинств проекта обозреватели выделяют динамику боёв и возвращение к классической формуле Dawn of War, в которой развитие собственной базы играет важную роль.

Параллельно разработчики начали закрытое бета-тестирование сетевых режимов. Отобранные участники проверяют схватки один на один и мультиплеерные сражения с участием всех четырёх стартовых фракций. Тестирование проходит под соглашением о неразглашении, а собранные отзывы должны помочь команде улучшить баланс и устранить ошибки до выхода игры.

До релиза авторы планируют провести дополнительные демонстрации, в том числе подробно показать кооперативный режим The Last Stand. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет 3 декабря 2026 года. Владельцы специального издания Commander Edition смогут начать играть на три дня раньше — 30 ноября.