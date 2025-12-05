Представлен сюжетный трейлер стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Компании King Art Games и Deep Silver воспользовались выставкой PC Gaming Show, чтобы представить новый трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4. . В нём сочетаются компьютерная графика и внутриигровые кат-сцены.

В Dawn of War 4 игроки возьмут под свой контроль четыре могущественные фракции Warhammer 40,000, каждая из которых обладает уникальным стилем, юнитами и стратегиями. Впервые в серии к битве присоединятся Адептус Механикус, которые принесут на поле боя свои странные технологии и смертоносные боевые машины. Игра будет включать более 70 миссий кампании, наполненных масштабными сражениями и кинематографическими моментами, продвигающими сюжет.

Warhammer 40K: Dawn of War 4 вернёт полюбившийся фанатам классический игровой процесс с ещё более напряжёнными сражениями. Вы сможете строить свою базу, наращивать армию и настраивать отряды в соответствии со своей стратегией. В игре также будет расширена система Sync Kill, позволяющая увидеть детализированные и жестокие рукопашные бои, как никогда прежде.

Warhammer 40K: Dawn of War 4 выйдет на ПК в 2026 году в Steam.