Примарх на горизонте? Фанаты Warhammer 40,000 заметили "Льва" в Dawn of War 4

Поклонники вселенной Warhammer 40,000 заподозрили возможное появление примарха Лиона Эль’Джонсона в грядущей стратегии Dawn of War 4. Во время интервью с немецким изданием Buten un Binnen на одном из кадров был виден монитор разработчиков с файлами, среди которых фигурировали три с названием «TheLion» — прозвище примарха Темных Ангелов.

Фанаты сразу же заговорили о том, что Лев может стать полноценным юнитом или сюжетным персонажем игры. Однако эксперты по разработке отмечают, что подобные названия файлов могут быть всего лишь внутренней системой именования, например, относящейся к элементам дизайна танка «Репульсор Палач» или к символике льва на его броне.

Хотя находка не является официальным подтверждением, она уже вызвала оживлённые обсуждения в сообществе, подогрев интерес к Dawn of War 4 и порождая новые спекуляции о возможных боевых сценариях и сюжете будущей стратегии. Для фанатов Warhammer даже малейший намёк на появление примарха превращается в повод для бурных дебатов и теорий.