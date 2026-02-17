Разработчики Dawn of War 4 не переживают из-за возможного соперничества c Total War: Warhammer 40k

Для фанатов 40k явление редкое, когда на горизонте маячит сразу два крупных проекта, да еще и в одном жанре. Скорый выход Dawn of War 4 и Total War: Warhammer 40k — событие громкое, но не боятся ли в King Art Games конкуренции с Creative Assembly?
Старший геймдизайнер Эллиот Вербист сравнил ситуацию с «яблоками и апельсинами». Несмотря на то, что обе игры — RTS, они предлагают фундаментально разный игровой процесс. Total War фокусируется на масштабных кампаниях и сражениях огромных армий, в то время как Dawn of War 4 возвращается к классическим корням RTS с упором на тактическое управление и строительство базы.
У меня есть друзья в Creative Assembly, и я был искренне рад поздравить их с анонсом. В сети пишут, мол, выпускать две такие игры одновременно бессмысленно, ведь они отберут друг у друга аудиторию. Но это сравнение яблок с апельсинами. Да, это обе стратегии в реальном времени, но они представляют собой совершенно разные направления жанра.
В King Art Games считают, что конкуренция с Total War — это win-win ситуация. Для фаната Warhammer 40k наступают золотые времена: вместо одной хорошей стратегии он получит две принципиально разные. Это не битва за игрока, а возможность дать комьюнити в два раза больше качественного контента..
Это как Dawn of War — не Starcraft, а Starcraft — не Total War, и так далее. Это вообще разные "звери" со своими фишками, и сравнивать их друг с другом нет никакого смысла.
Пока Creative Assembly готовит почву для Total War: 40k (первые подробности — в конце 2026-го, релиз — в 2027-м), на горизонте маячит Dawn of War 4, заявленная на 2026 год. С учетом скорого выхода Mechanicus 2, для фанатов вселенной наступил настоящий «золотой век»
Total War: Warhammer 40k просто уроет DoW4 . Тут как бы всё очевидно. Единственный минус, что Total War будет 100% с Денуво , а вот DoW4 не известно.
Как бы, это две совершенно разные игры, с разным геймплеем и разной аудиторией.
фанты Вахи , есть одна аудитория которой не принципиальны разные жанры.
Тоталварщики тоже разучились делать игры, но вообще это бред выпускать две игры в одно время, фанбаза то у них одна, эти как их, вахабиты
так рофл в том что са ещё и обосруться переносы на 27г - а вот дауны 4 могут и и в мае выйти и выйграть + и время на длс будет
СА и обосраться - слова синонимы в последнее время =)
Ясень пень не переживают, ведь Total War: Warhammer 40k их уделает как тузик грелку. Тут без вариантов. Тут просто нет шансов, ибо конкуренция в разных весовых категориях. Dawn of War 4 будет маленькой игрой с маленьким количеством рас, с которыми быстро наиграешься. А версия Total War: Warhammer 40k предложит тысячи часов геймплея, огромный космос и десятки рас через DLC, можно годами играть и постоянно открывать для себя что-то новое. У Dawn of War 4 нет шансов конкурировать. Точка.
Че у тебя там затупилось, что ты все время точишь?)
TW40K не выйдет в этом году, если DoW4 по 100500 раз переносить не будут, то какое соперничество?