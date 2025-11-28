Разработчики Dawn of War 4 объявили даты второго этапа закрытого альфа-тестирования

Студия King Art Games сообщила, что второй этап закрытого альфа-тестирования Dawn of War 4 пройдёт с 12 по 15 декабря. Несмотря на то что с первого закрытого теста в ноябре прошло всего несколько недель, команда готова вернуться к активной работе над проектом.

Этот цикл остаётся ограниченным по масштабу, но разработчики планируют пригласить небольшое число новых участников, которые присоединятся к уже существующей группе тестировщиков и помогут команде с обратной связью по ранней версии игры.

Участникам напомнили, что тест основан на ранней альфа-сборке, а значит, все отобранные пользователи обязаны подписать NDA и воздержаться от публикации любой информации, обсуждений, скриншотов и видеозаписей. Также тестировщикам потребуется учётная запись Discord. Чтобы получить шанс попасть в тест, необходимо подписаться на рассылку до 8 декабря и подтвердить свой e-mail на официальном сайте.

Студия подчёркивает, что набор остаётся ограниченным, однако команда продолжит расширять группу тестировщиков в будущих этапах.