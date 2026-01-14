Разработчики Dawn of War 4 рассказали о процессе создания игры и о некоторых решениях, которые им пришлось принять

Разработчики King Art Games рассказали IGN о создании Warhammer 40,000: Dawn of War 4 и о некоторых решениях, которые студии пришлось принять при создании игры, знаменующей возвращение культовой серии.

Креативный директор и старший гейм-дизайнер Dawn of War 4 объяснил, что проект родился почти из недоверия: после первого контакта и предварительной презентации студия подумала, что сотрудничество зашло в тупик. Однако после положительной реакции на Iron Harvest Games Workshop снова связались с ними и предложили контракт.

King Art Games хочет создать новую часть, предназначенную для поклонников исторической серии игр, а также как отправную точку для тех, кто не знаком с этим обширным, многослойным и порой пугающим сеттингом. Цель ясна: позволить любому понять фракции и юниты, «играя» за них, не зная каждой детали лора.

Яркий пример — орки. Их игровой дизайн задуман как интуитивно понятный: здания и экономические юниты, частые поражения, агрессивная экспансия. Даже не зная ничего об их прошлом, игрок естественным образом стремится использовать их «правильным образом».

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 представит абсолютную новинку для серии, а именно возможность управлять Примархом, но в целом разработчики столкнулись с выбором идентичности для этого эпизода, стремясь вернуться к истокам серии.

Эта ясность цели также повлияла на приоритеты разработки: в жанре, часто доминируемом соревновательным многопользовательским режимом, Dawn of War 4 ставит одиночные кампании в центр внимания. Игра будет включать четыре фракции, каждая со своей собственной сюжетной кампанией, объединённые общей историей.