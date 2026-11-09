Разработчики Dawn of War 4 рассказали о создании фракций, где ценишь Космодесант и не жалеешь Орков

В грядущей стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 игроки смогут возглавить четыре фракции: Космодесант, Орков, Некронов и Адептус Механикус. Каждая из них обладает уникальным стилем игры, что, по словам креативного директора Яна Тайзена, ставит перед разработчиками серьезную задачу по настройке баланса.

Главной целью студии King Art Games на начальном этапе стало формирование четкой индивидуальности каждой армии. Разработчики стремились к тому, чтобы управление фракциями ощущалось интуитивно понятным даже для новичков, не знакомых со вселенной. Добиться этого планируют за счет грамотной дифференциации юнитов.

«Сначала мы стараемся уловить характер каждой из фракций — понять, какие эмоции она должна вызывать у игрока. Затем мы проектируем ее так, чтобы даже незнакомый с этой армией человек интуитивно понимал, как за нее правильно играть», — пояснил Ян Тайзен.

В качестве наглядного примера геймдизайнер сравнил Космодесант и Орков. Первые полагаются на дорогие и живучие элитные отряды, из-за чего игроки «естественным образом» стараются беречь каждого бойца. Орки же берут числом за счет дешевых и слабых юнитов, что подталкивает без колебаний бросать в бой огромные орды. Такой дизайн позволяет разграничить фракции не просто сухими цифрами характеристик, но и самой манерой ведения боя.

Кроме того, авторам необходимо грамотно распределить кривую силы юнитов на всех стадиях матча — от дебюта до поздней игры. Для этого команда проводит затяжные тесты, сталкивая отряды вручную и с помощью искусственного интеллекта.

«Затем мы переходим к тонкой настройке и задаемся вопросом: допустим, общий винрейт Некронов слишком высок. Как нам их ослабить, но при этом не разрушить их базовую идентичность и фирменный стиль?» — добавил Тайзен.

При этом креативный директор подчеркнул, что работа над балансом никогда не заканчивается. Даже самое тщательное тестирование не способно предусмотреть все тактики, которые сообщество неизбежно откроет после выхода игры.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 состоится 3 декабря эксклюзивно на ПК.