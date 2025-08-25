Разработчики делают ставку на историю: Dawn of War 4 обещает четыре масштабные сюжетные кампании

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 стал одной из самых громких новинок выставки gamescom 2025. Создатели из студии KING Art Games ясно дали понять: они знают, чего на самом деле хотят фанаты RTS. Главным приоритетом команды остаются сюжетные кампании, а не только мультиплеер.

Как рассказал креативный директор Ян Тейсен в интервью PC Gamer, студия черпала вдохновение из успеха Iron Harvest, где одиночная кампания была встречена очень тепло. В Dawn of War 4 разработчики решили сделать по крупной кампании для каждой из четырех фракций, добавив динамику, дополнительные миссии и значимые решения игроков. «Мы хотели, чтобы игроки чувствовали, что их выбор имеет последствия», — отметил Тейсен.

Выбор в пользу глубоких кампаний стал результатом опроса среди фанатов Iron Harvest: подавляющее большинство игроков признали, что однопользовательский контент для них важнее всего. При этом авторы не забыли о мультиплеере: для желающих соревноваться с друзьями или другими игроками будут доступны соответствующие режимы.

Таким образом, Dawn of War 4 демонстрирует, что KING Art Games внимательно прислушивается к сообществу и возвращает RTS к истокам — сильным сюжетам и насыщенным одиночным кампаниям, не забывая о многопользовательских возможностях. Игра выйдет на ПК в 2026 году.