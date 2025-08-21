Разработчики King Art Games рассказали, как родился проект Warhammer 40.000: Dawn of War 4 и почему они решили вернуться к истокам знаменитой серии стратегий в реальном времени.
По словам гейм-директора Яна Тейсена, идея возникла почти случайно во время работы над Iron Harvest. «Кто-то из Games Workshop увидел нашу игру и сказал: “Если бы мы хотели создать Dawn of War 4, как бы вы это сделали?” Мы придумали концепт, отправили презентацию и вернулись к Iron Harvest», — вспоминает Тейсен. После выхода игры и нескольких разговоров с издателем Deep Silver студии доверили продолжение Dawn of War, закрыв главу Relic.
«Мы многим обязаны Relic», — добавляет старший игровой дизайнер Эллиотт Вербист. — «Они сформировали жанр RTS, и для нас огромная честь продолжить это наследие». King Art Games тщательно изучила оригинальные три части Dawn of War и решила вернуть классический стиль RTS с базами, экономикой и исследованиями, чтобы удовлетворить ожидания фанатов.
Анонсированная на Opening Night Live Gamescom 2025, Dawn of War 4 стремится передать дух первой игры. «Нельзя просто взять старую функцию и вставить её в новый титул — это не вызовет тех эмоций», — говорит Тейсен. Команда изучила, что заставляло игроков переживать те же ощущения двадцать лет назад, включая зрелищные «синхронные убийства», где Dreadnought и другие специальные юниты разрушают врагов эффектными финальными ударами.
Сюжет снова погружает игроков в Кронус, знакомый по кампании Dark Crusade, а над историей работает автор Warhammer 40K Джон Френч. «RTS уже не так популярны, как раньше», — признаёт Тейсен, — «но преданная аудитория всё ещё ждет качественные стратегии, и Dawn of War 4 станет именно такой игрой».
Да ни как он не родился это сборная солянка из гипотетических dlc к 3й части, которые хотели продавать по отдельности
Если так, то длс были бы отличными.
Поразительный ход мыслей просто взять и скопировать то что сработало 20 лет назад после того как Relic закопали франшизу. Рассказы про тщательное изучение старых игр чтобы вызвать те же эмоции звучат как отчёт фокус группы которая пытается воссоздать шедевр по списку ингредиентов не имея понятия как готовить.
Ну как говорится Бог в помощь. Надеюсь они смогут вдохнуть франшизу новую жизнь.
Хотяб пускай бета-тест дадут игрокам, чтобы какой-то негатив снять.
выглядит как то устарело , а учитывая 3юю часть - двойной спрос будет
сегодня я узнал что была третья часть, я думал на второй всё закончилось )
Короче я 100% буду её ждать если даже шлак сделают лишь бы полноценная rts была всё чтоб как в лучших традициях сердце не железное давно бы пора оживлять настоящий Warhammer со свежей графикой а не тот ремастер который высрали за немаленькие деньги при том