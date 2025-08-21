Разработчики King Art Games рассказали, как родился проект Warhammer 40.000: Dawn of War 4 и почему они решили вернуться к истокам знаменитой серии стратегий в реальном времени.

По словам гейм-директора Яна Тейсена, идея возникла почти случайно во время работы над Iron Harvest. «Кто-то из Games Workshop увидел нашу игру и сказал: “Если бы мы хотели создать Dawn of War 4, как бы вы это сделали?” Мы придумали концепт, отправили презентацию и вернулись к Iron Harvest», — вспоминает Тейсен. После выхода игры и нескольких разговоров с издателем Deep Silver студии доверили продолжение Dawn of War, закрыв главу Relic.

«Мы многим обязаны Relic», — добавляет старший игровой дизайнер Эллиотт Вербист. — «Они сформировали жанр RTS, и для нас огромная честь продолжить это наследие». King Art Games тщательно изучила оригинальные три части Dawn of War и решила вернуть классический стиль RTS с базами, экономикой и исследованиями, чтобы удовлетворить ожидания фанатов.

Анонсированная на Opening Night Live Gamescom 2025, Dawn of War 4 стремится передать дух первой игры. «Нельзя просто взять старую функцию и вставить её в новый титул — это не вызовет тех эмоций», — говорит Тейсен. Команда изучила, что заставляло игроков переживать те же ощущения двадцать лет назад, включая зрелищные «синхронные убийства», где Dreadnought и другие специальные юниты разрушают врагов эффектными финальными ударами.

Сюжет снова погружает игроков в Кронус, знакомый по кампании Dark Crusade, а над историей работает автор Warhammer 40K Джон Френч. «RTS уже не так популярны, как раньше», — признаёт Тейсен, — «но преданная аудитория всё ещё ждет качественные стратегии, и Dawn of War 4 станет именно такой игрой».