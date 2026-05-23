Разработчики Warhammer: Dawn of War IV не считают Total War: Warhammer 40,000 прямым конкурентом

Разработчики Dawn of War IV из King Art Games уверены, что выход Total War: Warhammer 40,000 не станет для их игры прямой конкуренцией. По их мнению, поклонники Warhammer 40,000 с удовольствием смогут играть в обе игры.

Креативный директор Ян Тейсен отметил:

«Нам приятно, что появляется больше качественных игр по Warhammer 40K. Чем больше хороших игр, тем больше людей интересуются франшизой. Мы не видим Total War: Warhammer 40,000 как конкурента. Игроки, скорее всего, будут играть в обе игры, и это только помогает Dawn of War».

Старший дизайнер Эллиот Вербист добавил:

«Это как пример пословицы “прилив поднимает все лодки”. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть и в их игру».

Dawn of War IV сохранит классическую RTS-структуру с добычей ресурсов, строительством баз, производством юнитов и активными боями. Игра предложит кампании для четырёх фракций: Космических десантников, Орков, Некронов и Адептус Механикус. Тейсен подчеркнул, что игра станет удобной точкой входа для новичков во вселенную Warhammer 40,000, предлагая понятный сюжет без необходимости глубокого знания мира.

Релиз Dawn of War IV запланирован на 17 сентября 2026 года для PC через Steam. В то же время точная дата выхода Total War: Warhammer 40,000 пока неизвестна.