Разработчики WH40K: Dawn of War 4 рассказали о настройке юнитов, системе разрушений и других нововведениях

Warhammer 40,000: Dawn of War 4, похоже, привнесет в серию RTS уровень детализации, которого мы еще не видели в мрачном далеком будущем. Вернулось и стало лучше строительство баз, юниты получили дополнительные уровни настройки, а также появилась система разрушения окружающей среды.

Все это звучит замечательно в новом блоге разработчиков, который King Art Games использовала для подробного обсуждения недавнего геймплейного трейлера — Back to War. Первое, что привлекает внимание в этом объемном материале, — это обсуждение строительства баз.

Как и в первой Dawn of War, можно будет строить базы, получая доступ к более мощным юнитам и улучшениям за счет увеличения власти и влияния. Говоря о юнитах, их здесь огромное количество, и у всех есть свои собственные настройки. Можно вооружить своих Intercessors обычными болтовыми винтовками или заменить их на автоматы или Stalker, причем разные оружия лучше подходят для разных задач. Одно оружие разрывает транспортные средства как консервные банки, а другое лучше подходит для уничтожения полчищ пехоты.

По заверению King Art Games, игроков, которые ищут глубокую одиночную кампанию, в сюжете Dawn of War 4 ждут важные решения. Выбор разных миссий на карте может привести к разным результатам: поселения могут пасть, если их не защитить.

Что касается кинематографичности сражений, Dawn of War IV предлагает множество синхронизированных анимаций убийств, которые показывают индивидуальные анимации сражающихся юнитов на любом этапе боя. Также благодаря системе разрушений можно будет почувствовать, как поле боя меняется в зависимости от совершенных игроком действий и сражений с врагами.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 запланирован на 2026 год для PC