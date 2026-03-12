"Слишком красиво, чтобы быстро заканчиваться": тестеры просят замедлить бои в Dawn of War 4

Разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 из студии King Art Games получили необычную просьбу от участников закрытых тестов: игроки хотят, чтобы сражения в игре длились дольше. Причина — зрелищная система «режиссёра боя», которая синхронизирует анимации рукопашных схваток и делает столкновения юнитов более кинематографичными.

Об этом рассказал старший геймдизайнер Эллиот Вербист в интервью Warhammer TV. По его словам, во время альфа-тестирования многие участники отмечали, что бои выглядят настолько эффектно, что им хочется наблюдать за ними дольше. Игроки особенно выделили синхронные рукопашные схватки — развитие идеи культовых синхроубийств из предыдущих частей серии.

Команда также активно адаптирует элементы настольной игры Warhammer 40,000 для формата RTS. Например, артефакт некронов «сфера воскрешения», который в настольной версии возвращает павших воинов, в стратегии заменили зданием «галерея воскрешения». Оно позволяет возродить уничтоженный отряд выбранного типа, но не мгновенно, давая противнику время на контратаку или уничтожение сооружения.

В сюжетной кампании игрокам также позволят управлять примархом Льон Эль'Джонсон — одним из самых могущественных персонажей вселенной. Однако в мультиплеере он не появится из-за проблем с балансом.

Релиз Dawn of War 4 запланирован на 2026 год.