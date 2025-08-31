Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ответили на вопрос, который задавали все игроки

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 стала одной из самых больших неожиданностей на gamescom в этом году. Мало кто ожидал анонса полноценного продолжения легендарной стратегии, тем более что всего за несколько дней до этого вышла обновленная версия первой части серии. Кроме того, за игру отвечает не Relic, а немецкая студия King Art Games — создатели Iron Harvest.

Во время бесед на выставке в Кельне разработчики рассказали, почему в игре не будет фракции, которую все фанаты считали абсолютно обязательной. Речь, конечно же, идет о Хаосе. Креативный директор Ян Тейсен прямо признал, что решение было осознанным:

Нам казалось, что Хаос требует больше места или должен быть чем-то большим. Мы не хотели, чтобы было так: «о да, есть еще и Хаос», и в результате мы бы получили историю, в которой есть ксеносы и немного Хаоса.

Однако в интервью IGN Тейсен признал, что тема Хаоса уже поднималась на этапе разработки игры, но идея была отвергнута, поскольку существуют определенные "сюжетные причины", по которым эта фракция лучше подходит для дальнейшего развития истории в будущем.

В результате Dawn of War 4 предложит на момент релиза четыре основные армии: Космические десантники (Кровавые вороны), Орки, Некроны и Адептус Механикус, который может создавать Имперских Рыцарей. Кроме того, в игре также появится Астра Милитариум, но, скорее всего, она будет ограничена только вспомогательной ролью в обучающем туториале.

Решение отложить Хаос на потом могло вызвать бурю, но сообщество восприняло его на удивление спокойно. Многие игроки оценили то, что King Art Games не обошла фракцию вниманием и оставила себе возможность рассказать отдельную мрачную историю в будущем. В сочетании с возвращением к стилю геймплея Dawn of War I это создает образ продукта, который хочет отдать должное как классике, так и богатой вселенной Warhammer 40,000.