Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 похвастались 1 миллионом добавлений в списки желаний

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 преодолела отметку в 1 миллион добавлений в списки желаний в Steam. Разработчики поблагодарили как ветеранов серии, так и новых игроков за поддержку, отметив, что «война за Кронус только начинается», а впереди фанатов ждёт ещё больше новостей о проекте.

Франшиза Dawn of War остаётся одной из самых известных RTS-серий во вселенной Warhammer 40,000, и такой темп роста вишлистов свидетельствует об очень высоком интересе сообщества к возвращению серии.