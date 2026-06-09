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Warhammer 40,000: Dawn of War 4 17.09.2026
Стратегия, RTS, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Научная фантастика , Кооператив
7.9 102 оценки

Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 похвастались 1 миллионом добавлений в списки желаний

monk70 monk70

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 преодолела отметку в 1 миллион добавлений в списки желаний в Steam. Разработчики поблагодарили как ветеранов серии, так и новых игроков за поддержку, отметив, что «война за Кронус только начинается», а впереди фанатов ждёт ещё больше новостей о проекте.

Франшиза Dawn of War остаётся одной из самых известных RTS-серий во вселенной Warhammer 40,000, и такой темп роста вишлистов свидетельствует об очень высоком интересе сообщества к возвращению серии.

ПК Индустрия
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Почему люди настолько любят кал? Я эту вселенную даже воспринимать не могу. Перенесли Warhammer fantasy "в будущее", оставили некоторые расы по типу людей и их империи, орков, хаоса с теми же самыми четырьмя богами, добавили зергов и протоссов из старкрафта и типа хавайте. И всё это в антураже кринжа по типу тайкусов на стероидах, "морской пехоте" в космосе, каких-то молитвах, богах-императорах и орках-космонавтах. Ну это просто абзац. Но слюни пускают на космическую шизу, а не первоисточник, само собой.

7
dr_mengele

У третьей части тоже были миллионы добавлений, мы верили в чудо. И что дальше? Не обосретесь - тогда поговорим. А пока пойду в первую часть поиграю с модами)

3
Bob Chipeska

Главное теперь не обо*раться.

2
Rio17

Естественно ещё не вечер

panduzverplusx

Это заслуга первой части, Я тоже добавил в список, но это не значит что куплю