Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 похвастались 1 миллионом добавлений в списки желаний

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 преодолела отметку в 1 миллион добавлений в списки желаний в Steam. Разработчики поблагодарили как ветеранов серии, так и новых игроков за поддержку, отметив, что «война за Кронус только начинается», а впереди фанатов ждёт ещё больше новостей о проекте.
Франшиза Dawn of War остаётся одной из самых известных RTS-серий во вселенной Warhammer 40,000, и такой темп роста вишлистов свидетельствует об очень высоком интересе сообщества к возвращению серии.
Почему люди настолько любят кал? Я эту вселенную даже воспринимать не могу. Перенесли Warhammer fantasy "в будущее", оставили некоторые расы по типу людей и их империи, орков, хаоса с теми же самыми четырьмя богами, добавили зергов и протоссов из старкрафта и типа хавайте. И всё это в антураже кринжа по типу тайкусов на стероидах, "морской пехоте" в космосе, каких-то молитвах, богах-императорах и орках-космонавтах. Ну это просто абзац. Но слюни пускают на космическую шизу, а не первоисточник, само собой.
У третьей части тоже были миллионы добавлений, мы верили в чудо. И что дальше? Не обосретесь - тогда поговорим. А пока пойду в первую часть поиграю с модами)
Главное теперь не обо*раться.
Естественно ещё не вечер
Это заслуга первой части, Я тоже добавил в список, но это не значит что куплю