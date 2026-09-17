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Warhammer 40,000: Dawn of War 4 03.12.2026
Стратегия, RTS, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Научная фантастика , Кооператив
7.7 110 оценок

Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали битву 2 на 2 в режиме доминирования

monk70 monk70

Разработчики Dawn of War IV опубликовали запись полноценного матча в формате 2 на 2, где показали, как работает режим «Доминирование» в текущей пре-альфа версии стратегии.

В поединке сошлись две команды разработчиков: Ян Хайссен и Дом против Орби Таммела и Эллиота. Игроки выбрали четыре разные фракции, чтобы продемонстрировать их особенности в командной игре: Ян командовал Адептус Механикус, Дом — орками, Эллиот выступил за Некронов, а силы Империума дополнил Космодесант.

Матч проходит в режиме «Доминирование», где победа зависит не от уничтожения армии противника, а от удержания победных точек. Именно постоянный контроль карты приносит очки, поэтому даже успешные локальные стычки не гарантируют преимущества без захвата ключевых позиций.

Чем отличаются фракции:

  • Адептус Механикус полагается на мощный дальний бой и механику сети «Ноосфера», усиливающую взаимодействие между подразделениями.
  • Орки делают ставку на агрессивный ближний бой и способность WAAAGH!, позволяющую резко усилить натиск в решающий момент.
  • Некроны поддерживают союзников за счёт живучих отрядов и стабильного давления на линии фронта.
  • Космодесант выступает универсальной силой Империума, удерживая позиции и поддерживая союзника в ключевых столкновениях.

Запись также хорошо иллюстрирует, как орки пытаются навязать ближний бой Адептус Механикус и Космодесанту, тогда как Некроны оказывают постоянную поддержку своей команде.

Несмотря на активное сопротивление противников и несколько напряжённых моментов в борьбе за точки, победу в этом демонстрационном матче одерживает Империум. Разработчики отдельно отмечают, что показанная версия Dawn of War IV все ещё находится в стадии разработки, поэтому баланс, способности и отдельные механики могут измениться к релизу.

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5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
JackBV

мне кажется это даже хуже чем 3 часть.

4
Maxthon80

Ну такое себе, круче DOW2CR уже вряд ли сделают что-то интресное.

1
VigitalART

Кайф, ждем. Надеюсь будет не хуже tempest rising

1
Red Salamandra

Плеер так тормозит, что посмотреть не смог.

1
jax baron

Щяс бы уже играл, а из за сраных хейтеров теперь ждать до декабря.