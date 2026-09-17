Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали битву 2 на 2 в режиме доминирования

Разработчики Dawn of War IV опубликовали запись полноценного матча в формате 2 на 2, где показали, как работает режим «Доминирование» в текущей пре-альфа версии стратегии.

В поединке сошлись две команды разработчиков: Ян Хайссен и Дом против Орби Таммела и Эллиота. Игроки выбрали четыре разные фракции, чтобы продемонстрировать их особенности в командной игре: Ян командовал Адептус Механикус, Дом — орками, Эллиот выступил за Некронов, а силы Империума дополнил Космодесант.

Матч проходит в режиме «Доминирование», где победа зависит не от уничтожения армии противника, а от удержания победных точек. Именно постоянный контроль карты приносит очки, поэтому даже успешные локальные стычки не гарантируют преимущества без захвата ключевых позиций.

Чем отличаются фракции:

Адептус Механикус полагается на мощный дальний бой и механику сети «Ноосфера», усиливающую взаимодействие между подразделениями.

Орки делают ставку на агрессивный ближний бой и способность WAAAGH!, позволяющую резко усилить натиск в решающий момент.

Некроны поддерживают союзников за счёт живучих отрядов и стабильного давления на линии фронта.

Космодесант выступает универсальной силой Империума, удерживая позиции и поддерживая союзника в ключевых столкновениях.

Запись также хорошо иллюстрирует, как орки пытаются навязать ближний бой Адептус Механикус и Космодесанту, тогда как Некроны оказывают постоянную поддержку своей команде.

Несмотря на активное сопротивление противников и несколько напряжённых моментов в борьбе за точки, победу в этом демонстрационном матче одерживает Империум. Разработчики отдельно отмечают, что показанная версия Dawn of War IV все ещё находится в стадии разработки, поэтому баланс, способности и отдельные механики могут измениться к релизу.