Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали сражение Адептус Механикус против Некронов

Разработчики KING Art Games представили новый взгляд на многопользовательский режим Warhammer 40,000: Dawn of War 4 в видеоролике Battlefield Report, посвящённом различным фракциям игры.
В этом выпуске Battlefield Report Адептус Механикус противостоят Некронам, демонстрируя два радикально разных подхода к победе. Адептус Механикус расширяют свою мощную сеть Ноосферы, укрепляют ключевые позиции с помощью передовых технологий и преуспевают в создании разрушительных оборонительных линий. В противоположность этому, неумолимые Некроны методично продвигают свою Силовую Матрицу по полю боя, преодолевают потери благодаря воскрешению и сокрушают противников непреклонным давлением.
Игра Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет на ПК (Steam) 17 сентября 2026 года.
Ещё бы ближе камеру сделали, долбоны млять
Не покупайте этот кал.
Dawn Of War 2 и дополнение Chaos Rising были куда круче чем это..
впринципе нормально но пока глючит при больших боевых сценах
Да, есть некоторые вопросы.
Но пока игра мне скорее нравится, чем нет. На данный момент это одна из немногих игр, которые я точно хочу купить.