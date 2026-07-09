Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали сражение Адептус Механикус против Некронов

Разработчики KING Art Games представили новый взгляд на многопользовательский режим Warhammer 40,000: Dawn of War 4 в видеоролике Battlefield Report, посвящённом различным фракциям игры.

В этом выпуске Battlefield Report Адептус Механикус противостоят Некронам, демонстрируя два радикально разных подхода к победе. Адептус Механикус расширяют свою мощную сеть Ноосферы, укрепляют ключевые позиции с помощью передовых технологий и преуспевают в создании разрушительных оборонительных линий. В противоположность этому, неумолимые Некроны методично продвигают свою Силовую Матрицу по полю боя, преодолевают потери благодаря воскрешению и сокрушают противников непреклонным давлением.

Игра Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет на ПК (Steam) 17 сентября 2026 года.