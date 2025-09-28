Создатели Warhammer 40,000: Dawn of War 4 представили масштабный геймплейный трейлер

На PC Gaming Show разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 представили новый геймплейный трейлер, демонстрирующий масштабные битвы между культовыми фракциями вселенной. Игра выйдет в 2026 году и обещает объединить лучшие идеи из предыдущих частей, сохраняя дух серии и привнося современные механики.

Креативный директор Ян Тейсен отметил, что именно первая Dawn of War стала ориентиром для новой части: разработчики стремились вернуть атмосферу, за которую фанаты полюбили оригинал. Особое внимание уделили так называемым синхронным убийствам — зрелищным моментам, когда вражеские отряды сражаются не абстрактно, а вживую демонстрируя яростные схватки. Старший дизайнер Эллиот Вербист подчеркнул, что новая система боя синхронизирует не только анимацию, но и сам процесс рукопашного противостояния, делая каждое столкновение более реалистичным.

При этом команда решила не просто копировать прошлое, а воссоздать те ощущения, которые игроки испытали много лет назад. В Dawn of War IV возвращаются строительство баз, управление крупными армиями, а также культовые фракции вроде Кровавых Воронов и Орков. Масштаб боевых действий впечатляет: на экране могут сойтись десятки отрядов и зданий, что развеивает сомнения в возможном упрощении геймплея.

Игра предложит четыре кооперативные кампании, режим Last Stand и несколько форматов стычек. Всё это должно обеспечить долгие часы сражений для преданных фанатов вселенной Warhammer 40,000. Уже сейчас Dawn of War IV можно добавить в список желаемого в Steam, а полноценный релиз ожидается в 2026 году.