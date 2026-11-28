Если вы с нетерпением ждали возвращения на поля сражений вселенной Warhammer 40,000, то Dawn of War IV уже совсем близко. У игры предусмотрены две даты выхода — в зависимости от того, какое издание вы приобрели; кроме того, время открытия доступа может различаться в зависимости от вашего региона.
Владельцы издания «Commander Edition» получают ранний доступ на три дня раньше — с 30 ноября. Стандартный релиз состоится 3 декабря. Согласно глобальному графику разработчиков, доступ к обеим версиям игры открывается в 19:00 МСК.
Предварительная загрузка для обоих изданий стартовала 27 ноября — в соответствии с указанным выше региональным расписанием. Чтобы загрузить игру до ее официального выхода, приобретать издание «Commander Edition» не обязательно.
К тому же, начать стоит заранее: согласно официальным системным требованиям Dawn of War IV, для игры потребуется 125 ГБ свободного места на диске (сама установка займёт около 100 ГБ).
После закрытого теста всё-таки решился и купил игру раньше. В итоге больше понравилась, чем не понравилась.
Теперь осталось ждать новые фракции. Надеюсь, жить она будет лучше, чем третья часть. То что увидел, уже лучше чем 3.
Наконец то,скоро Бойз будут стукать солдатиков😈