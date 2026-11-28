Если вы с нетерпением ждали возвращения на поля сражений вселенной Warhammer 40,000, то Dawn of War IV уже совсем близко. У игры предусмотрены две даты выхода — в зависимости от того, какое издание вы приобрели; кроме того, время открытия доступа может различаться в зависимости от вашего региона.

Владельцы издания «Commander Edition» получают ранний доступ на три дня раньше — с 30 ноября. Стандартный релиз состоится 3 декабря. Согласно глобальному графику разработчиков, доступ к обеим версиям игры открывается в 19:00 МСК.

Предварительная загрузка для обоих изданий стартовала 27 ноября — в соответствии с указанным выше региональным расписанием. Чтобы загрузить игру до ее официального выхода, приобретать издание «Commander Edition» не обязательно.

К тому же, начать стоит заранее: согласно официальным системным требованиям Dawn of War IV, для игры потребуется 125 ГБ свободного места на диске (сама установка займёт около 100 ГБ).