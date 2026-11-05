В Dawn of War 4 вернётся режим "Последний рубеж" - разработчики показали новый геймплей

Deep Silver и KING Art Games представили режим выживания «Последний рубеж» (The Last Stand) для стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Он станет возвращением одного из самых популярных режимов серии, в котором игрокам предстоит отражать бесконечные волны противников.

В The Last Stand смогут объединиться до трёх игроков, каждый из которых возьмёт под управление могущественного командира. Им предстоит пережить 20 постепенно усложняющихся волн врагов. В ходе одного прохождения персонажи смогут достичь 30-го уровня, открывая новые навыки и экипировку.

Главным нововведением станут отряды поддержки: каждый командир сможет взять с собой до четырёх бойцов-компаньонов с собственными специализациями и возможностями развития. Это добавит тактической глубины сражениям — игрокам придётся грамотно распоряжаться силами, удерживать ключевые позиции и собирать припасы между волнами.

На старте будут доступны пять командиров, представляющих все четыре фракции. Среди них окажутся как Кровавые Вороны, так и Тёмные Ангелы. После релиза разработчики добавят новых командиров в рамках бесплатных DLC.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет 3 декабря 2026 года на ПК. Владельцы Commander Edition смогут начать играть на три дня раньше — 30 ноября.

В первый год после выхода стратегию ждут бесплатные обновления с возвращением режима «Крестовый поход», новыми картами, режимами, командирами и редактором миссий. Также запланированы два крупных сюжетных дополнения, которые продолжат конфликт на Кронусе и добавят в игру новую фракцию.