В новом видео Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали ИИ высокого уровня сложности в командном PvE-режиме "Схватка"

Deep Silver и KING Art опубликовали пятый выпуск Battlefield Report на 17 минут, демонстрирующий работу ИИ высокого уровня сложности в PvE-режиме «Схватка» в Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Новый выпуск Battlefield Report получился очень динамичным: Космические десантники сражаются с орками в режиме, который вынуждает команды постоянно перемещаться и сталкиваться друг с другом. Хотя это уже пятое подобное видео, именно оно, пожалуй, лучше всего демонстрирует, чего стоит ожидать от кооперативного PvE-режима. Кроме того, те, кто ищет серьёзного вызова со стороны ИИ, наверняка останутся довольны: орки в этом ролике дают достойный отпор двум ключевым разработчикам игры.

Креативный директор Ян Тейсен и старший геймдизайнер Эллиот Вербист объединяют усилия против сильного ИИ в командном PvE-бою формата "2 на 2". Посмотрите, как они сражаются на карте Maelstrom: здесь командам предстоит бороться за захват и уничтожение целей, появляющихся в разных точках поля боя. Смогут ли Ян и Эллиот скоординировать свои действия и одолеть орков?

Особого внимания заслуживает высокая скорость перемещения отрядов, что отлично сочетается с бешеным темпом этого режима (да и, вероятно, всей Dawn of War 4). И хотя строительство базы по-прежнему является важным элементом этой стратегии в реальном времени старой школы, студия KING Art ранее уже подчёркивала, что делает ставку на агрессивные действия и постоянное движение команд.

Выход Warhammer 40,000: Dawn of War 4 состоится 3 декабря 2026 года эксклюзивно на ПК (в Steam).