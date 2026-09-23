В новом видео Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали ИИ высокого уровня сложности в командном PvE-режиме "Схватка"

Deep Silver и KING Art опубликовали пятый выпуск Battlefield Report на 17 минут, демонстрирующий работу ИИ высокого уровня сложности в PvE-режиме «Схватка» в Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Новый выпуск Battlefield Report получился очень динамичным: Космические десантники сражаются с орками в режиме, который вынуждает команды постоянно перемещаться и сталкиваться друг с другом. Хотя это уже пятое подобное видео, именно оно, пожалуй, лучше всего демонстрирует, чего стоит ожидать от кооперативного PvE-режима. Кроме того, те, кто ищет серьёзного вызова со стороны ИИ, наверняка останутся довольны: орки в этом ролике дают достойный отпор двум ключевым разработчикам игры.
Креативный директор Ян Тейсен и старший геймдизайнер Эллиот Вербист объединяют усилия против сильного ИИ в командном PvE-бою формата "2 на 2". Посмотрите, как они сражаются на карте Maelstrom: здесь командам предстоит бороться за захват и уничтожение целей, появляющихся в разных точках поля боя. Смогут ли Ян и Эллиот скоординировать свои действия и одолеть орков?
Особого внимания заслуживает высокая скорость перемещения отрядов, что отлично сочетается с бешеным темпом этого режима (да и, вероятно, всей Dawn of War 4). И хотя строительство базы по-прежнему является важным элементом этой стратегии в реальном времени старой школы, студия KING Art ранее уже подчёркивала, что делает ставку на агрессивные действия и постоянное движение команд.
Выход Warhammer 40,000: Dawn of War 4 состоится 3 декабря 2026 года эксклюзивно на ПК (в Steam).
С анимацией боев еще проблемы, но выглядит в целом позитивно хорошо
🔥
Визуал выглядит посредственного. Ну и разработчики не умеют играть в свою же игру. Вряд ли это говорит о том, насколько хорошо работает сильный AI. В видео бот имел численное превосходство с первых столкновений. Наверное по классике, прикрутили бонус к ресурсам
Вроде +- все ок, но то за дела с видимостью? реально что в 3, что в 4 части какая-то фигня. Плохо видно тупо все. Куча травы например, из-за которой банально все теряется. ну и пластмассоость моделей чувствуется тоже слишком мультяшненько... Да, DOW тоже не ультрареализм, но оно какое-то все более брутальное что ли... более тяжелое. Веса больше у всего, инерции... все эти контекстные иконки. обводки, пиктограммы цветные - все это портит сильно. перерисовать их надо и сделать менее вычурными (сами иконки строений, юнитов норм, а вот GUI - шляпа цветная)