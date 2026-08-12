Выход Warhammer 40,000: Dawn of War 4 откладывается - авторы перенесли дату релиза для оптимизации и фиксов

Долгожданное возвращение культовой серии стратегий во вселенной Warhammer 40,000 — Dawn of War 4 — должно было состояться уже в следующем месяце. Игроки готовились окунуться в суровые сражения уже в сентябре, однако у студии KING Art Games оказались иные планы на этот счет.

В официальном обращении к сообществу геймдиректор проекта Ян Тайсен сообщил об изменении сроков запуска. Согласно новому заявлению, официальный релиз игры переносится на несколько месяцев и теперь состоится 3 декабря 2026 года.

Как пояснил руководитель разработки в специальном видео, такое решение далось команде нелегко, однако студия убеждена, что это единственно правильный шаг. Тайсен подчеркнул, что предыдущие этапы взаимодействия с аудиторией показали колоссальный отклик и невероятную заинтересованность фанатов:

Мы знаем по вашим отзывам, что игра ощущается правильной, и нам удалось уловить ту самую суть, которая делает серию Dawn of War особенной .

Так зачем же понадобилась отсрочка? Геймдиректор честно признался, что студии банально необходимо время на доведение Warhammer 40,000: Dawn of War 4 до идеала. Оставшееся время будет потрачено на интеграцию полученного от игроков фидбека, масштабное исправление багов и финальную оптимизацию производительности.

Мы стремимся выпустить игру, которая будет полностью соответствовать как нашим амбициям, так и вашим высоким ожиданиям. Мы обязаны быть уверены, что каждый игрок получит идеальный опыт с самого первого дня

— добавил Ян Тайсен.

Чтобы компенсировать задержку, студия обещает в ближайшие недели регулярно радовать фанатов порциями нового контента. Авторы обешают поделиться разборами геймплея и новыми трансляциями Battlefield Reports.

Учитывая огромные ожидания, возложенные на 4-ю часть после долгой паузы во франшизе, отсрочка в 3 месяца ради тщательной полировки кажется разумной ценой за качество.