Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показывает Орков в новом трейлере

King Art Games опубликовала свежий трейлер своего грядущего RTS-сиквела Warhammer 40,000: Dawn of War 4, который выйдет в 2026 году. На видео в центре внимания оказалась фракция Орков: они используют уникальную технику для ведения боевых действий и обладают самыми дешёвыми строениями в игре.

В первой CGI-сцене внутриигровой фракции зрители могут наблюдать жестокость Орков и их громкую, неумолимую ярость: Орк-Варбосс Горгутц из клана Плохих Лун устраивает внезапную атаку на Кровавых Воронов на орбите мира Кронус.