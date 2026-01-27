Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показывает Орков в новом трейлере

King Art Games опубликовала свежий трейлер своего грядущего RTS-сиквела Warhammer 40,000: Dawn of War 4, который выйдет в 2026 году. На видео в центре внимания оказалась фракция Орков: они используют уникальную технику для ведения боевых действий и обладают самыми дешёвыми строениями в игре.
В первой CGI-сцене внутриигровой фракции зрители могут наблюдать жестокость Орков и их громкую, неумолимую ярость: Орк-Варбосс Горгутц из клана Плохих Лун устраивает внезапную атаку на Кровавых Воронов на орбите мира Кронус.
Настолка годная стратегия будет 👍
Дизайн опять игрушечный какой-то моя ну неужели нельзя как в ориге сделать но с улучшенным графином модели.
да пущай так хотя бы
Инди студия игру пилит.
Мля.....Какая же залупа.....DoW 2 на недосигаемом уровне для этой блевотины.Всё омерзительно...Эти игрущечные моделки двигающиеся и стеляющие с одинаковой анимаций "тремора" для всего отряда + сами ОНИМАЦИИ кусок рыганины,нет и намёка на эпичность и брутальность.Спецэффекты из "ОЧКА" ужаса. Мля DOW 1 выглядит лучше. Драть King Art Games!!Драть Deep Silver!!!Драть их долго к верху задницей!!!!
Да ладно тебе, сначала будем поиграть в финальный продукт, потом ебальник свой на всю ширину открывай.
Да уж.
С одной стороны и первая и вторая часть были довольно яркими , но третья унылые розовые сопли, бесило что не могу пройти компанию за Астра Милитарум или Сорок , приходиться разбавлять принудительно грибами и эльдарами , ну не интересны они мне, почему не сделать как в первой части? Хочешь за Хаос - во славу Кхорна , хочешь за Гвардию - пожалуйста иди и умри. И тут та же херня . Да и выглядит как то мультяшно, тоже что и в 3 части.
Для меня как-то мало кров в игре. А если так посмотреть ну есть скепсис, но жалко что никто не может сделать графику как в Kings Arthur: knights of Tale и Warhammer 40000 Inquisitor martyn