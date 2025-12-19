Warhammer 40,000: Dawn of War 4 получила трейлер с участием Темных Ангелов

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 получил новый трейлер, в котором на авансцену попадают Темные Ангелы. Видео, опубликованное Deep Silver и King Art Games, показывает культовый орден космодесантников под командованием Льва Эль'Джонсона (Lion El'Jonson) в бою.
В трейлере под названием «Сыновья Калибана» есть прямая отсылка к происхождению примарха Льва Эль'Джонсона, выросшего на планете Калибан, прежде чем возглавить Темных Ангелов. На кадрах показаны космодесантники в темно-зеленой броне, противостоящие врагам с характерной для фракции тактической дисциплиной, что дает игрокам возможность оценить игровую механику и юниты, доступные в полной версии игры.
Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 на ПК запланирован на 2026 год.
релиз так и не озвучили.
Ну, красота. Прям почти как в старые добрые времена Dark Crusade на Кронусе. Мне прям нравится картинка и в целом как оно смотрится. Неужели 20 лет спустя мы с вами увидим снова нормальный Warhammer 40,000: Dawn of War? Не думал, что когда-нибудь доживу до этого момента. Жалко только, что за мою любимую имперскую гвардию поиграть не дадут. Точка.
Длс брат
Охренеть👍
Помню в синематике все тёмные ангелы были реально чёрные