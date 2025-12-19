ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 2026 г.
Экшен, Стратегия, RTS, Научная фантастика
7.9 80 оценок

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 получила трейлер с участием Темных Ангелов

Gruz_ Gruz_

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 получил новый трейлер, в котором на авансцену попадают Темные Ангелы. Видео, опубликованное Deep Silver и King Art Games, показывает культовый орден космодесантников под командованием Льва Эль'Джонсона (Lion El'Jonson) в бою.

В трейлере под названием «Сыновья Калибана» есть прямая отсылка к происхождению примарха Льва Эль'Джонсона, выросшего на планете Калибан, прежде чем возглавить Темных Ангелов. На кадрах показаны космодесантники в темно-зеленой броне, противостоящие врагам с характерной для фракции тактической дисциплиной, что дает игрокам возможность оценить игровую механику и юниты, доступные в полной версии игры.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 на ПК запланирован на 2026 год.

16
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
jax baron

релиз так и не озвучили.

2
Janekste

Ну, красота. Прям почти как в старые добрые времена Dark Crusade на Кронусе. Мне прям нравится картинка и в целом как оно смотрится. Неужели 20 лет спустя мы с вами увидим снова нормальный Warhammer 40,000: Dawn of War? Не думал, что когда-нибудь доживу до этого момента. Жалко только, что за мою любимую имперскую гвардию поиграть не дадут. Точка.

2
Rio17

Длс брат

1
Rio17

Охренеть👍

vertehwost

Помню в синематике все тёмные ангелы были реально чёрные