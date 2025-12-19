Warhammer 40,000: Dawn of War 4 получила трейлер с участием Темных Ангелов

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 получил новый трейлер, в котором на авансцену попадают Темные Ангелы. Видео, опубликованное Deep Silver и King Art Games, показывает культовый орден космодесантников под командованием Льва Эль'Джонсона (Lion El'Jonson) в бою.

В трейлере под названием «Сыновья Калибана» есть прямая отсылка к происхождению примарха Льва Эль'Джонсона, выросшего на планете Калибан, прежде чем возглавить Темных Ангелов. На кадрах показаны космодесантники в темно-зеленой броне, противостоящие врагам с характерной для фракции тактической дисциплиной, что дает игрокам возможность оценить игровую механику и юниты, доступные в полной версии игры.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 на ПК запланирован на 2026 год.