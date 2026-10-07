Warhammer 40,000: Dawn of War 4 получит больше одиночного контента на старте, чем любая другая RTS

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 может стать одной из самых масштабных стратегий в жанре по объёму одиночного контента. По словам креативного директора King Art Games Яна Тайзена, на старте игра предложит больше одиночного контента, чем любая другая RTS, если не считать потенциальные исключения из далёкого прошлого жанра.

В игре будет четыре полноценные кампании — по одной для каждой стартовой фракции: Космодесанта, Орков, Некронов и Адептус Механикус. Всего разработчики подготовили более 70 сюжетных миссий.

Для сравнения, первая Dawn of War предлагала 11 миссий в кампании, вторая часть — нелинейную структуру с повторяющимися заданиями, а стандартное прохождение занимало около 20–30 миссий. В Dawn of War 3 было 17 сюжетных миссий.

Тайзен подчёркивает, что каждая из четырёх кампаний Dawn of War 4 по объёму превосходит всю кампанию первой части серии — причём не только по количеству заданий, но и по предполагаемой продолжительности прохождения. При этом из-за разветвлённой структуры игрок не увидит все миссии за одно прохождение.

Кампании также постепенно знакомят игроков с особенностями каждой армии. Первые две миссии посвящены обучению за Астра Милитарум, после чего игроки переходят к полноценным кампаниям фракций. Например, первое задание за Орков знакомит с их экономикой, строительством, улучшениями и стратагемами, а в кампании Адептус Механикус отдельная миссия обучает использованию Имперского рыцаря.

Разработчики специально не пытаются выдать игроку все механики сразу. По словам Тайзена, новые возможности и особенности фракций будут открываться постепенно по мере прохождения кампании, чтобы не перегружать игрока в первых миссиях.

На этом одиночный контент Dawn of War 4 не закончится. После релиза разработчики планируют выпустить режим Crusade, несколько наборов карт, редактор миссий и дополнительные сюжетные кампании. Среди них будут пролог истории Blood Ravens и крупное дополнение Aftermath с новой фракцией.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет в декабре 2026 года. Уже на старте игра предложит четыре кампании и более 70 миссий, а дополнительный одиночный контент продолжит выходить в 2027 году.