Warhammer 40,000: Dawn of War 4 потребует 125 ГБ свободного места на диске - стали известны системные требования

Разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 представили системные требования ПК-версии стратегии. Для запуска игры понадобится как минимум процессор Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600X, видеокарта уровня GTX 1660 или Radeon RX 5700, а также 16 ГБ оперативной памяти.
В рекомендуемой конфигурации указаны Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 5 7600X, видеокарты GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 9060 и 32 ГБ оперативной памяти.
В обоих случаях потребуется 64-битная Windows 11 и 125 ГБ свободного места на SSD. Для рекомендуемой конфигурации разработчики отдельно уточняют, что накопитель должен поддерживать NVMe.
Минимальные:
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600X.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5700 (от 6 ГБ видеопамяти).
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Операционная система: Windows 11.
- Место на диске: 125 ГБ на SSD.
Рекомендуемые:
- Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 5 7600X.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 9060 (от 8 ГБ видеопамяти).
- Оперативная память: 32 ГБ.
- Операционная система: Windows 11.
- Место на диске: 125 ГБ на NVMe SSD.
Я гляжу разрабы вообще решили положить болт на оптимизацию.
125 на ссд. Чувствуется что там с оптимизоном беда будет
сцуко и attack on titan 3 будет весить 120 и эта 125 и dragon quest monsters 4 млять 50 гигов - куда сцуко всё уместить накуй