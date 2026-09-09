Warhammer 40,000: Dawn of War 4: продвинутый мультиплеер и новое противостояние орков и некронов

Студия KING Art Games представила третий выпуск рубрики «Сводка с поля боя» (Battlefield Report), посвящённый многопользовательскому режиму Warhammer 40,000: Dawn of War IV. На этот раз в центре внимания — напряжённая дуэль в формате «1 на 1» в режиме «Уничтожение» (Annihilation), где сошлись орки и некроны.

Командование некронами взял на себя Орви Тумель — ведущий специалист по контролю качества (QA) в KING Art Games, а также бывший комментатор и высокоуровневый игрок в Dawn of War II; армией орков руководит креативный директор Ян Тейсен. Видео демонстрирует широкий спектр боевых единиц и возможности обеих фракций на поздних этапах матча.

Разработчики также представили настраиваемые параметры матчей и изменения, призванные улучшить читаемость происходящего на поле боя. В их число вошли корректировки работы «Энергетической матрицы» (Power Matrix) некронов, внесённые с учётом отзывов сообщества.

Но это только начало. 16 сентября KING Art покажет геймплей в формате «2 на 2» в новом режиме «Командное доминирование» (Team Domination), а 23 сентября состоится премьера режима «Командная схватка» (Team Skirmish) в формате «2 на 2», где Ян и Эллиотт сразятся с сильным противником под управлением ИИ.