Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет в середине сентября - RTS сразу готовят к крупной поддержке после релиза

Warhammer 40,000: Dawn of War IV официально выйдет 17 сентября 2026 года на ПК через Steam. Анонс прозвучал во время презентации Warhammer Skulls 2026, где издатель Deep Silver и студия King Art Games не только раскрыли дату релиза, но и сразу рассказали о масштабной поддержке игры после запуска.

На старте Dawn of War IV предложит четыре фракции, отдельные кампании для каждой стороны, режим «Схватка» и возвращение кооперативного режима «Последний бой». Но главное здесь даже не стартовый контент, а планы на будущее. Уже в первый год разработчики обещают бесплатные обновления с новыми картами, редактором миссий, дополнительными командирами и режимом «Крестовый поход».

Платный контент выглядит ещё амбициознее. Игру ждёт отдельная сюжетная история про орден Кровавых Воронов, а также дополнение Aftermath с новой пятой фракцией. И вот это уже особенно интересно: Dawn of War давно воспринимается фанатами как одна из главных RTS по Warhammer, поэтому появление новой полноценной стороны конфликта может серьёзно освежить игру после релиза.

Судя по всему, King Art Games пытается сразу избежать главной проблемы современных стратегий — быстрого падения интереса после выхода. Разработчики открыто делают ставку на долгую поддержку и регулярный контент, что сейчас становится почти обязательным условием для крупных RTS.

При этом у части фанатов всё ещё сохраняется осторожность. Серия Dawn of War переживала спорные времена, и после неоднозначной реакции на третью часть доверие аудитории приходится возвращать заново. Но пока Dawn of War IV выглядит как попытка вернуться ближе к масштабной военной стратегии, за которую серию когда-то и полюбили.