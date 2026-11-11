Warhammer 40,000: Dawn of War IV уверенно идёт к релизу - Embracer довольна результатами закрытой беты

Embracer Group поделилась новыми подробностями о подготовке Warhammer 40,000: Dawn of War IV к декабрьскому релизу. Согласно финансовому отчёту холдинга, предзаказы стратегии демонстрируют хорошие результаты, а прошедшая закрытая бета показала высокую вовлечённость аудитории и обнадёживающие показатели удержания игроков.
Положительную реакцию на предварительные версии игры также выразили представители прессы и создатели контента. Судя по всему, издатель остался доволен первыми результатами знакомства аудитории с проектом и теперь рассчитывает расширить её перед запуском. Для этого Embracer Group намерена активизировать глобальную рекламную кампанию.
Разработкой Warhammer 40,000: Dawn of War IV занимается KING Art Games. Стратегия предложит масштабные сражения во вселенной Warhammer 40,000, а её релиз состоится 3 декабря 2026 года. Теперь главная задача издателя — сохранить интерес к игре и превратить положительные результаты предварительного тестирования в успешный запуск.
Это мы ждём. Надеюсь не разочарует.
Нужна демка. А то я так и 3ю купил. Когда они сказали что к истокам возвращаются)
Стратегия предложит масштабные сражения во вселенной Warhammer 40,000
Серьезно? Все серия DOW как раз про управление небольшими группами войск, где надо прожимать способности, контролить каждого юнита, большой масштаб как в Total War там вообще не нужен
НЕТ просто уже всё поджимает (без бобла тоже не хочеться) - я вообще считаю надо как хотели в сентябре выпускать так и надо было всё ровно в бэте октябрьской не чего не поминалось - и много вопросов осталось........
скоро будет посмотрим на релизе