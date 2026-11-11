Warhammer 40,000: Dawn of War IV уверенно идёт к релизу - Embracer довольна результатами закрытой беты

Embracer Group поделилась новыми подробностями о подготовке Warhammer 40,000: Dawn of War IV к декабрьскому релизу. Согласно финансовому отчёту холдинга, предзаказы стратегии демонстрируют хорошие результаты, а прошедшая закрытая бета показала высокую вовлечённость аудитории и обнадёживающие показатели удержания игроков.

Положительную реакцию на предварительные версии игры также выразили представители прессы и создатели контента. Судя по всему, издатель остался доволен первыми результатами знакомства аудитории с проектом и теперь рассчитывает расширить её перед запуском. Для этого Embracer Group намерена активизировать глобальную рекламную кампанию.

Разработкой Warhammer 40,000: Dawn of War IV занимается KING Art Games. Стратегия предложит масштабные сражения во вселенной Warhammer 40,000, а её релиз состоится 3 декабря 2026 года. Теперь главная задача издателя — сохранить интерес к игре и превратить положительные результаты предварительного тестирования в успешный запуск.