Warhammer 40K: Dawn of War 4 возвращает классику RTS - со строительством баз и новым разработчиком

Спустя восемь лет после выхода спорной Warhammer 40,000: Dawn of War 3, серия возвращается с полноценным продолжением. Warhammer 40K: Dawn of War 4 была официально анонсирована на церемонии Opening Night Live в рамках gamescom и выйдет в 2026 году и получит текстовый перевод на русский язык. Разрабатывает игру не Relic, как раньше, а немецкая студия KING Art Games, известная по стратегии Iron Harvest.

Анонс сопровождался CGI-трейлером, который задал тон будущему проекту. Да, он не повторил культового эффекта ролика Dawn of War 3, но всё же показал главное: серия возвращается к своим корням. KING Art заявляет, что Dawn of War 4 будет построена вокруг механик первой игры и её дополнений. Это значит, что вновь появится классическое строительство баз, добыча ресурсов через реквизицию, контроль энергетических узлов, оборонительные турели и даже знамена Waaagh! у орков.

На старте Dawn of War 4 предложит четыре фракции: Космодесантников, Орков, Некронов и впервые Адептус Механикус. Разработчики обещают более 110 юнитов и зданий, десяток командиров, а также встроенный редактор карт и инструмент для кастомизации армий. KING Art уверяет, что это будет самая масштабная Dawn of War на момент релиза.

Сюжетная кампания разделена на четыре части — по одной для каждой фракции. Действие разворачивается на Кронусе, планете, знакомой фанатам по дополнению Dark Crusade. События происходят спустя 200 лет после него, а в истории вернутся знакомые персонажи, включая оркского босса Горгуца и космодесантника Джону Ориона. За сценарий отвечает писатель Джон Френч, хорошо известный поклонникам Warhammer 40K по романам Black Library. KING Art обещает более 40 часов кат-сцен и дополнительные нелинейные задания для повторных прохождений.

Помимо кампании, игрокам будут доступны скримиши, кооператив, соревновательный мультиплеер и возвращение популярного режима Last Stand из Dawn of War 2, где небольшая команда героев отражает бесконечные волны противников.

Отдельного внимания заслуживает новая система «комбат-директор». Она отвечает за синхронизацию боевых анимаций в ближнем бою. Юниты больше не будут размахивать оружием в пустоту — каждый удар фиксируется на противнике и превращается в миниатюрную дуэль с хореографией. Насколько это понравится хардкорным фанатам RTS, пока вопрос, но визуально выглядит впечатляюще.

Поклонники серии по-прежнему с грустью воспринимают уход Relic, студии, которая подарила миру Homeworld, первую Dawn of War и Company of Heroes. Но выбор KING Art выглядит логичным: их Iron Harvest показал, что команда умеет работать с классическими стратегиями и акцентом на пехотные сражения и строительство баз.

После неоднозначной Dawn of War 3, где Relic пыталась скрестить RTS с механиками MOBA, решение вернуться к традиционным основам выглядит шагом в правильном направлении. Для многих фанатов Warhammer 40K и жанра стратегий в реальном времени Dawn of War 4 может стать долгожданным возвращением к тому, за что они полюбили серию почти двадцать лет назад.