ЗБТ Warhammer 40,000: Dawn of War 4 пройдет в конце октября: ожидаются схватки 1 на 1 и мультиплеер

В декабре война вернётся на Кронус, но уже сейчас анонсировано закрытое бета-тестирование Warhammer 40,000: Dawn of War 4, которое даст преданным фанатам стратегий в реальном времени возможность опробовать игру до ее официального выхода.

Недавно стало известно, что закрытое бета-тестирование пройдет с 21 по 26 октября. В него войдут как схватки 1 на 1 против ИИ, так и онлайн-мультиплеер в формате 1 на 1 (правда, последний будет доступен только в рамках «запланированных сессий», о времени проведения которых студия KING Art Games обещает сообщать заранее).

Те, кто уже участвовал в предыдущих этапах тестирования Dawn of War 4, автоматически попали в список участников от разработчиков. Им лишь рекомендуется следить за входящими письмами: ближе к началу события придет сообщение с дальнейшими инструкциями по участию в закрытой бете.

Если вы ранее подписались на новостную рассылку по WH40K: Dawn of War 4, то получите анкету-заявку с дополнительной информацией. Остальным же для получения шанса попасть в бету необходимо подписаться на рассылку и подтвердить свой адрес электронной почты до 18 октября.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет эксклюзивно на ПК (в Steam) 3 декабря 2026 года.