Классический шутер Warhammer 40000: Fire Warrior вышел в Steam

В цифровом магазине Steam состоялся релиз переиздания классического шутера от 1 лица Warhammer 40000: Fire Warrior. Оригинальный проект был выпущен в 2003 году студией Kuju Entertainment, а издателем обновленной версии выступила компания SNEG.

В новой версии игра была адаптирована для современных компьютеров под управлением операционных систем Windows 10 и 11. Разработчики добавили поддержку оконного режима без рамок и высоких разрешений, включая 4K. Частота кадров по умолчанию ограничена на отметке 60, однако пользователи могут изменить этот параметр в файле настроек. Также проект получил поддержку 21 достижения Steam. Мультиплеер в данном издании доступен только по локальной сети.

Сюжетная кампания состоит из 21 уровня и предлагает игрокам взять на себя роль молодого воина касты Огня империи Тау. Главному герою предстоит самостоятельно противостоять силам Империума и Хаоса. Арсенал насчитывает 15 видов оружия, а события разворачиваются в течение 24 часов игрового времени.

В магазине Valve проект продается по базовой цене 499 рублей, но до 20 апреля действует ознакомительная скидка 20%, благодаря которой стоимость снижена до 399 рублей. Игра полностью переведена на русский язык, включая интерфейс, озвучку и субтитры.