Ежегодная традиция продолжается: в Steam бесплатно раздают Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

В Steam стартовала бесплатная раздача стратегии Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Добавить игру в свою библиотеку можно бесплатно до 28 мая в рамках фестиваля Warhammer Skulls. После активации проект останется на аккаунте навсегда.
Разработанная студией Proxy Studios и изданная Slitherine Ltd., игра представляет собой пошаговую 4X-стратегию во вселенной Warhammer 40,000. Игрокам доступны несколько фракций, включая Космодесант, Орков, Некронов и Astra Militarum, каждая со своими уникальными юнитами, технологиями и стилем ведения войны.
Одной из главных особенностей Gladius считается акцент на постоянных боевых действиях вместо традиционной дипломатии, характерной для классических 4X-стратегий. Проект поддерживает как одиночный режим, так и мультиплеерные сражения.
На странице Steam игра имеет «очень положительные» отзывы пользователей. Сообщество особенно хвалит атмосферу вселенной Warhammer 40,000, разнообразие фракций и высокую реиграбельность.
Раздача приурочена к ежегодному фестивалю Warhammer Skulls 2026, в рамках которого Games Workshop и партнёры также проводят крупные скидки на другие игры по франшизе Warhammer.
Сделали бы уже бесплатной, столько раз раздавали, куча платных DLC, вряд ли много денешек потеряют
Уже со счета сбился сколько раз ее раздавали, лол. Лучше бы к Battlesector внимание привлекли