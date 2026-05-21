Ежегодная традиция продолжается: в Steam бесплатно раздают Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

В Steam стартовала бесплатная раздача стратегии Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Добавить игру в свою библиотеку можно бесплатно до 28 мая в рамках фестиваля Warhammer Skulls. После активации проект останется на аккаунте навсегда.

Разработанная студией Proxy Studios и изданная Slitherine Ltd., игра представляет собой пошаговую 4X-стратегию во вселенной Warhammer 40,000. Игрокам доступны несколько фракций, включая Космодесант, Орков, Некронов и Astra Militarum, каждая со своими уникальными юнитами, технологиями и стилем ведения войны.

Одной из главных особенностей Gladius считается акцент на постоянных боевых действиях вместо традиционной дипломатии, характерной для классических 4X-стратегий. Проект поддерживает как одиночный режим, так и мультиплеерные сражения.

На странице Steam игра имеет «очень положительные» отзывы пользователей. Сообщество особенно хвалит атмосферу вселенной Warhammer 40,000, разнообразие фракций и высокую реиграбельность.

Раздача приурочена к ежегодному фестивалю Warhammer Skulls 2026, в рамках которого Games Workshop и партнёры также проводят крупные скидки на другие игры по франшизе Warhammer.