Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War получила новый DLC "Набор огневой мощи" ©

Игроки пошаговой стратегии Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War могут дополнить свой опыт новым DLC «Набор огневой мощи», в котором будущие командиры получат множество новых юнитов.

Приготовьтесь играть с тяжелобронированным боевым танком «Рогал Дорн» Астра Милитарум или машиной артиллерийской огневой поддержки «Вихрь» космических десантников. Все фракции получат новый уникальный юнит, среди прочего, снайпер Deathmark для некронов, штурмовые шагоходы Deff Dread для орков, Eldar Dark Reaper и Imagifier для Sisters Of Battle.

Набор «Огневая мощь» — это последнее из серии успешных DLC для Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War, каждое из которых наполнено новым контентом, юнитами, функциями или даже целыми новыми фракциями.