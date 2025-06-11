В GOG проходит раздача Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

Все любят бесплатные игры, и последнее предложение GOG – Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, но только на ограниченное время. Обычно цена составляет $40, предложение истекает через неделю. У вас есть время до 18 июня 15:59 МСК, чтобы навсегда добавить ее в свою библиотеку GOG через официальный сайт магазина.

Разработанная Proxy Studios, эта игра является первой стратегической 4X-игрой (исследовать, расширять, эксплуатировать и уничтожать) во вселенной Warhammer 40K, предлагающей по-настоящему глубокий тактический опыт.

В Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War игроки возглавляют одну из четырех доступных фракций: Астра Милитарум, Космические десантники, Орки и Некроны. Каждая из них отличается уникальными юнитами, технологиями и стилями игры. Игра сочетает в себе строительство города, управление ресурсами и тактический бой в процедурно сгенерированных сценариях.