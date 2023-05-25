В Steam началась бесплатная раздача Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War ©

В честь презентации Warhammer Skulls от Games Workshop и издатель стратегий Slitherine решил устроить бесплатную раздачу в Steam пошаговой стратегии Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War.

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — это известная пошаговая стратегия 4X от создателей Proxy Studios и издателя Slitherine. Выпущенный в 2018 году, он сталкивает несколько фракций друг с другом, борющихся за господство на усыпанном реликвиями Гладиус Прайм. Сейчас лучший момент, чтобы вступить в новое стратегическое видение будущего Warhammer 40,000 grimdark. С Warhammer Skulls игра бесплатна в течение ограниченного времени. Загрузите один раз и сохраните навсегда!

Вместе с этим предложением всем владельцам игры будет бесплатно подарен тиранид — чудовищный тиранноцит. Это ужасающее инопланетное существо уровня 2 переносит юниты на передовую и поддерживает их, сковывая вражеские юниты.