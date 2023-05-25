Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 12.07.2018
7.5 141 оценка

В Steam началась бесплатная раздача Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

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monk70
Новости

В честь презентации Warhammer Skulls от Games Workshop и издатель стратегий Slitherine решил устроить бесплатную раздачу в Steam пошаговой стратегии Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War.

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War — это известная пошаговая стратегия 4X от создателей Proxy Studios и издателя Slitherine. Выпущенный в 2018 году, он сталкивает несколько фракций друг с другом, борющихся за господство на усыпанном реликвиями Гладиус Прайм. Сейчас лучший момент, чтобы вступить в новое стратегическое видение будущего Warhammer 40,000 grimdark. С Warhammer Skulls игра бесплатна в течение ограниченного времени. Загрузите один раз и сохраните навсегда!

Вместе с этим предложением всем владельцам игры будет бесплатно подарен тиранид — чудовищный тиранноцит. Это ужасающее инопланетное существо уровня 2 переносит юниты на передовую и поддерживает их, сковывая вражеские юниты.

ПК Раздачи и скидки
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В Epic Games Store бесплатно отдают Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
В Epic Games Store бесплатно отдают Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
Комментарии: 2
Ваш комментарий
muh86

а еще вот это раздают https://store.steampowered.com/app/383270/Hue/

2
Artery Kaulitz

О, более-менее крупные игры пошли в раздачах Steam. Нужно будет потом к ней DLC докупить, если зайдёт

0