В Steam новая раздача - игроки могут бесплатно получить Warhammer 40,000: Gladius

В цифровом сервисе Steam началась новая бесплатная раздача.

Геймеры могут бесплатно добавить в свои библиотеки пошаговую стратегию Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Скидка 100% действует до 26 мая и завершится в 1:00 по московскому времени.

По сюжету стратегии четыре фракции сталкиваются в кровопролитной войне за ресурсы планеты. Разработчиком игры выступает Proxy Studios, а издателем – Slitherine Ltd. У тайтла очень положительные отзывы, учитывая более 14 тысяч обзоров.