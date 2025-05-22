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Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 12.07.2018
Стратегия, Пошаговая, Научная фантастика
7.8 266 оценок

В Steam новая раздача - игроки могут бесплатно получить Warhammer 40,000: Gladius

Simple Jack Simple Jack

В цифровом сервисе Steam началась новая бесплатная раздача.

Геймеры могут бесплатно добавить в свои библиотеки пошаговую стратегию Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Скидка 100% действует до 26 мая и завершится в 1:00 по московскому времени.

По сюжету стратегии четыре фракции сталкиваются в кровопролитной войне за ресурсы планеты. Разработчиком игры выступает Proxy Studios, а издателем – Slitherine Ltd. У тайтла очень положительные отзывы, учитывая более 14 тысяч обзоров.

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8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Eternal Traveller

Хорошо что пошаговая.

7
saa0891

Жаль что пошаговая.

6
Night Driving Avenger
игроки могут бесплатно получить Warhammer 40,000: Gladius

А dlc обойдется в 4k рублей, бесплатный сыр только в мышеловке как грится...

5
Deowar

Хорошо, что Халява!!!)