Для консольных версий Warhammer 40К: Inquisitor - Martyr вышло обновление, делающее доступными все 7 сезонов

NeocoreGames объявила, что обновление Seasonal Journey для Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr уже доступно на PlayStation и Xbox.

Seasonal Journey представляет собой кульминацию многолетней работы и многочисленных бесплатных обновлений. Эта новая функция делает все семь сезонов доступными одновременно для всех бесплатно, включая сезон 6 (сезон эскалации) и сезон 7 (сезон проклятия), которые ранее были недоступны на консолях.

Все сезонные функции, сезонные предметы, уникальные способности и сезонные цели будут доступны навсегда. Присоединились к сообществу на более позднем этапе и пропустили один из предыдущих сезонов или у вас была действительно любимая сборка в одном из прошлых сезонов? Теперь у вас есть шанс испытать его в первый раз или вернуться к нему ещё раз.