Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr получила DLC с классом Иерофант

NeocoreGames объявила, что DLC, добавляющий класс Иерофант для Warhammer, 40,000: Inquisitor - Martyr, стал доступен в Steam. Играя за класс Иерофант, вы возьмете на себя роль инквизитора, который может призвать нескольких аколитов, чтобы сформировать инквизиторскую свиту. Вам придется использовать свою преданность и авторитет, чтобы вдохновить своих аколитов на исполнение воли Императора, управлять ими как истинный лидер и научить истине Империума всех еретиков в секторе Калигари.
Ключевые особенности:
- Инквизиторская свита: Иерофант получает доступ к совершенно новой функции в игре — управлению свитой. Путешествуйте и сражайтесь вместе с четырьмя спутниками ИИ (Крестоносец, Ассасин, Псайкер, Сестра битвы), командуя ими в бою. Настраивайте их снаряжение, уникальные деревья навыков и достигайте с ними максимального уровня 100.
- Отдавайте приказы членам вашей свиты через совершенно новую панель приказов. Приказы — это особые навыки, которые изменяют поведение членов свиты, применяя различные усиления и бонусы.
- Улучшенный ИИ для членов свиты
- Новые предыстории классов: Исповедник, Кардинал, Аббат-инструктор
- Новое оружие: используйте два новых оружия для левой руки (Посох Диалогус, Либрам), которые дают дополнительные преимущества для свиты.
- Новый пояс: экипируйте своего Иерофанта уникальным поясным снаряжением для класса, и поддерживайте своих союзников пассивными аурами и эффектами при использовании.
- Уникальный ресурс класса: используйте очки Преданности, чтобы обрушить на врагов разрушительные заклинания.
- Новые перки: используйте максимальную реиграбельность класса и разнообразие сборок с 14 новыми перками и полностью переработанной системой перков для этого класса.
- Новые деревья навыков: достигните 100-го уровня с вашим Иерофантом и используйте его полный потенциал, разблокировав деревья навыков «Тактика свиты», «Благословения» и «Вспомогательные навыки».
- Новые благословения и заклинания: очистите сектор Калигари от еретиков с помощью мощных благословений Иерофанта — заклинаний, которые либо имеют область действия, либо применяются непосредственно к цели — или устройте хаос с помощью его активных заклинаний.
- Новые чары: улучшите свою сборку с помощью нескольких новых реликвий и основных чар.
- Новые героические подвиги и достижения
Как было объявлено ранее, обновление Seasonal Journey для Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, включая сезон 6 и сезон 7, выйдет 26 ноября для PlayStation и Xbox. Офлайн-режим появится на консолях в самом начале следующего года.
Seasonal Journey — это кульминация многолетней работы и всех бесплатных обновлений, которые мы добавили в игру. Эта новая функция делает все семь ранее выпущенных сезонов доступными одновременно для всех бесплатно.
Могли и поменять начало. А то опять все одно и то же. Сам герой интересен. Но пока его силу не понял. И стоит класс 500 рубликов.