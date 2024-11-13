Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr получила DLC с классом Иерофант

NeocoreGames объявила, что DLC, добавляющий класс Иерофант для Warhammer, 40,000: Inquisitor - Martyr, стал доступен в Steam. Играя за класс Иерофант, вы возьмете на себя роль инквизитора, который может призвать нескольких аколитов, чтобы сформировать инквизиторскую свиту. Вам придется использовать свою преданность и авторитет, чтобы вдохновить своих аколитов на исполнение воли Императора, управлять ими как истинный лидер и научить истине Империума всех еретиков в секторе Калигари.

Ключевые особенности:

Инквизиторская свита: Иерофант получает доступ к совершенно новой функции в игре — управлению свитой. Путешествуйте и сражайтесь вместе с четырьмя спутниками ИИ (Крестоносец, Ассасин, Псайкер, Сестра битвы), командуя ими в бою. Настраивайте их снаряжение, уникальные деревья навыков и достигайте с ними максимального уровня 100.

Отдавайте приказы членам вашей свиты через совершенно новую панель приказов. Приказы — это особые навыки, которые изменяют поведение членов свиты, применяя различные усиления и бонусы.

Улучшенный ИИ для членов свиты

Новые предыстории классов: Исповедник, Кардинал, Аббат-инструктор

Новое оружие: используйте два новых оружия для левой руки (Посох Диалогус, Либрам), которые дают дополнительные преимущества для свиты.

Новый пояс: экипируйте своего Иерофанта уникальным поясным снаряжением для класса, и поддерживайте своих союзников пассивными аурами и эффектами при использовании.

Уникальный ресурс класса: используйте очки Преданности, чтобы обрушить на врагов разрушительные заклинания.

Новые перки: используйте максимальную реиграбельность класса и разнообразие сборок с 14 новыми перками и полностью переработанной системой перков для этого класса.

Новые деревья навыков: достигните 100-го уровня с вашим Иерофантом и используйте его полный потенциал, разблокировав деревья навыков «Тактика свиты», «Благословения» и «Вспомогательные навыки».

Новые благословения и заклинания: очистите сектор Калигари от еретиков с помощью мощных благословений Иерофанта — заклинаний, которые либо имеют область действия, либо применяются непосредственно к цели — или устройте хаос с помощью его активных заклинаний.

Новые чары: улучшите свою сборку с помощью нескольких новых реликвий и основных чар.

Новые героические подвиги и достижения

Как было объявлено ранее, обновление Seasonal Journey для Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, включая сезон 6 и сезон 7, выйдет 26 ноября для PlayStation и Xbox. Офлайн-режим появится на консолях в самом начале следующего года.

Seasonal Journey — это кульминация многолетней работы и всех бесплатных обновлений, которые мы добавили в игру. Эта новая функция делает все семь ранее выпущенных сезонов доступными одновременно для всех бесплатно.