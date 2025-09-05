Космодесантники в Warhammer 40,000: Mechanicus 2 выступят в роли союзников под управлением ИИ

ulwark Studios поделилась новыми подробностями о Warhammer 40,000: Mechanicus 2 на gamescom. Разработчики подтвердили появление легендарных космодесантников, но с важной оговоркой: игроки не смогут управлять ими напрямую. Эти культовые воины Империума выступят исключительно в роли союзников под управлением ИИ, появляясь в ключевых моментах кампании, чтобы усилить эпичность сражений.

Действие Mechanicus 2 разворачивается на планете Гекатус 4, где крепость Адептус Механикус осаждают армии некронов Варгарда Нефершаха. В критические моменты боевых столкновений на помощь техножрецам приходят отряды космодесантников в синей броне. Эти юниты действуют как единое целое под контролем компьютера, принимая собственные решения в бою. Такой подход создаёт впечатление масштабного конфликта, в котором игрок становится частью грандиозной войны галактики.

Основной фокус игры остаётся на двух играбельных фракциях: Адептус Механикус и некронах. Каждая сторона получила уникальные механики и глубокую кастомизацию. Например, древо навыков некронов визуально отражает символику разных династий, что оценят фанаты настольной версии Warhammer 40,000. Система взаимодействия между лидерами и подчинёнными позволяет создавать тактические синергии и выстраивать армии для конкретных боевых задач.

Космодесантники и другие NPC появляются в кульминационные моменты кампаний, подчеркивая масштаб и драматизм событий. Bulwark решила сосредоточиться на проработке двух основных фракций, вместо добавления полноценной третьей. Для поклонников космодесантников остаются отдельные игры серии, такие как Space Marine 2 и будущие проекты.