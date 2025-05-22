Лиги Воттана в геймплейном трейлере тактической стратегии Warhammer 40,000: Mechanicus 2

а презентации Warhammer Skulls был представлен геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Mechanicus 2. Сиквел тактической стратегии получил заметно улучшенную графику и сохранил фирменный визуальный стиль. Вновь вернутся знакомые советники из первой части, а события развернутся на планете Гекатеус IV, где игрокам снова предстоит сразиться с некронами.
Главной новостью стало появление Лиг Вотанна — новой фракции, впервые представленной в настольной версии Warhammer 40K. В игре они будут представлены юнитами вроде Hearthkyn, Берсерков и обычных бойцов. Пока неизвестно, станут ли они союзниками или врагами, но их появление уже стало ярким событием.
Mechanicus 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S в конце 2025 года. Точная дата пока не названа.
Булваки делали классные игры что иксион, что 1ый механикус надеюсь и здесь не подкачают, но что как то халтурненько игра выглядит: боевой интерфейс фуфло, окно прокачки так вообще ху*ня в первой части и то лучше смотрелось хотя та же шняга, боевые анимации тоже походу перекочевали из первой части. Понимаю выглядит как до*бка... но думаю что человек не знакомый с их работами скажет что это очередная "вахахолтурка" для фанатиков.
О, это я жду.
Одна из моих ожидаемых игр наравне с Dark Heresy от совокотов. А остальное мероприятие как-то разочаровало если честно.
да не - ботл ган 2, ваха 3 длс, гладиус длс, в баттлескеторе просили длс сюжет - тоже дали, где гонки дали оффлайн режим - так что в этот раз очень хорошо пошло.
Главное чтоб саунд писал Guillaume David
жду