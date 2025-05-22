Лиги Воттана в геймплейном трейлере тактической стратегии Warhammer 40,000: Mechanicus 2

а презентации Warhammer Skulls был представлен геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Mechanicus 2. Сиквел тактической стратегии получил заметно улучшенную графику и сохранил фирменный визуальный стиль. Вновь вернутся знакомые советники из первой части, а события развернутся на планете Гекатеус IV, где игрокам снова предстоит сразиться с некронами.

Главной новостью стало появление Лиг Вотанна — новой фракции, впервые представленной в настольной версии Warhammer 40K. В игре они будут представлены юнитами вроде Hearthkyn, Берсерков и обычных бойцов. Пока неизвестно, станут ли они союзниками или врагами, но их появление уже стало ярким событием.

Mechanicus 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S в конце 2025 года. Точная дата пока не названа.