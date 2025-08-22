Обзорный трейлер Warhammer 40,000: Mechanicus 2 демонстрирует новый игровой процесс и возможности

Bulwark Studios и Kasedo Games представили новый обзор игрового процесса Warhammer 40,000: Mechanicus 2, в котором особое внимание уделяется двойным кампаниям, новым фракциям и более глубоким тактическим возможностям.

Игрокам впервые представили полноценное знакомство с продолжением, которое не только демонстрирует значительную часть ранее не показанного игрового процесса, но и подробно рассматривает множество новых систем, функций и контента, которые появятся в новой версии. Warhammer 40,000: Mechanicus 2, возвращаясь к вымышленной вселенной франшизы, во многом продолжает историю своей предшественницы и обещает быть гораздо более масштабным проектом.

Ожидания от предстоящего продолжения высоки, и разработчики уже намекнули на множество новых биомов для исследования, мощное новое оружие и захватывающие новые юниты для сражений.

Одно из самых важных нововведений, показанных в видео, — возможность проходить полные кампании как за Адептус Механикус, так и за Некронов. Это добавит игре много разнообразия и углубит сюжет, поскольку теперь игрок сможет участвовать в войне с обеих сторон, с двумя совершенно разными школами мысли, философиями и подходами к бою.

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и может стать одним из самых ожидаемых тактических релизов для консолей следующего поколения.