Релиз Warhammer 40,000: Mechanicus 2 перенесён на весну 2026 года после отзывов о демоверсии Steam Next Fest

Выход Warhammer 40,000: Mechanicus 2 отложен после отзывов о демоверсии Steam Next Fest. Издатель Kasedo Games и разработчик Bulwark Studios объявили, что пошаговая игра теперь запланирована к выпуску весной 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox One. Дополнительное время необходимо для дальнейшей доработки игры.

Одной из главных претензий фанатов стало то, что Адептус Механикус, техножрецы из вселенной Warhammer 40,000, в демоверсии говорили по-английски вместо узнаваемого двоичного языка из первой игры. Этот язык представляет собой искажённую форму двоичного кода, своего рода цифровое пение, и он значительно способствовал созданию мрачной и зловещей атмосферы Механикума. Отсутствие этого элемента особенно расстраивало многих игроков.

В настоящее время Bulwark адаптирует Mechanicus 2, добавляя аудиоопцию, позволяющую игрокам выбирать между «лингва-технис» — официальным названием двоичного машинного кода Адептус Механикус, — или человеческими голосами, которые можно услышать в демоверсии.

Система передвижения также корректируется. Будет введена дополнительная настройка, при которой действие «Перемещение» будет автоматически выбираться при переключении между юнитами. Это должно обеспечить более плавный и эффективный тактический ход во время сражений.

Кроме того, команда разработчиков заявляет об активной работе над улучшением производительности после замечаний, высказанных игроками во время демоверсии. По словам разработчиков, эти оптимизации, наряду с дальнейшим совершенствованием новых систем, необходимы для создания сиквела, который будет соответствовать как ожиданиям сообщества, так и собственным амбициям студии.

Одновременно с анонсом Kasedo Games выпустили первый из серии видеороликов, демонстрирующих системы кастомизации и уникальные механики фракций, отсутствовавшие в демоверсии. В каждом выпуске будут представлены два доступных для развёртывания лидера: по одному для Адептус Механикус и Некронов, что позволит подробно изучить их стиль игры, способности и стратегическую роль в разворачивающемся конфликте.