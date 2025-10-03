Warhammer 40,000: Mechanicus 2 получила демоверсию - впервые можно сыграть за Некронов

Студия Bulwark выпустила демоверсию тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2, доступную пока только на ПК. Игрокам предлагают попробовать сразу две ключевые фракции — Адептус Механикус и Некронов, а также познакомиться с завязкой сюжета.

Историю проекта написал писатель Бен Каунтер, автор культовых романов по вселенной Warhammer 40K. Игроки смогут наблюдать события с разных сторон конфликта, что добавляет глубины повествованию.

В демо представлены ключевые механики сиквела: уникальные лидеры с собственными системами прогрессии, новая система укрытий, а также элементы стратегии с захватом регионов, строительством аванпостов и их защитой от врагов.

Полная версия Mechanicus 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза пока не объявлена, но релиз ожидается в 2025 году.