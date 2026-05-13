Warhammer 40,000: Mechanicus II выйдет 21 мая - мрачная тактика про войну Некронов и Механикус стала заметно масштабнее

Издательство Kasedo Games и студия Bulwark Studios официально подтвердили дату выхода Warhammer 40,000: Mechanicus II — продолжение мрачной тактической стратегии появится 21 мая на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Судя по новому трейлеру, сиквел не просто повторяет идеи первой части, а пытается превратить нишевую тактику во что-то куда более амбициозное.

На этот раз игрокам дадут возможность пройти сразу две полноценные кампании: за Адептус Механикус и за Некронов. Такой подход выглядит особенно интересно на фоне первой Mechanicus, где повествование было сосредоточено исключительно на техножрецах Империума. Теперь конфликт покажут с двух сторон, а сама война станет не просто столкновением армий, а борьбой идеологий и древних технологий.

По сюжету Варгард Нефершах пробуждает свою династию, чтобы уничтожить вторгшихся на её мир адептов Механикус. В ответ Магос Доминус Фаустиниус собирает силы Империума, чтобы остановить пробуждение некронов. Звучит максимально по-вархаммеровски — холодная ненависть машин, религиозный фанатизм и бесконечная война без намека на счастливый финал.

Главное отличие сиквела — заметно выросший масштаб. Помимо пошаговых боёв, игрокам предстоит управлять территориями, захватывать регионы и следить за ресурсами. При этом каждая сторона обладает уникальным стилем ведения войны: Механикус полагается на укрытия и тактику, а Некроны буквально разрушают окружение и давят противника мощью древних технологий.

Отдельно стоит отметить атмосферу. Музыку снова написал Гийом Давид — именно его саундтрек сделал первую Mechanicus одной из самых узнаваемых игр по Warhammer 40,000. А сценарий вновь курирует Бен Каунтер, хорошо знакомый фанатам «Чёрной библиотеки».

На фоне того, как многие современные стратегии упрощаются ради массовой аудитории, Mechanicus II выглядит редким примером проекта, который наоборот делает ставку на сложность, стиль и лор вселенной. И для поклонников Warhammer это, пожалуй, одна из самых любопытных тактических игр года.