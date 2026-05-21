Warhammer 40,000: Mechanicus II вышла на ПК и консолях - но в России игру сняли с продажи прямо перед релизом

Warhammer 40,000: Mechanicus II официально вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, продолжив историю одной из самых атмосферных игр по вселенной Warhammer 40,000. Однако релиз для части игроков оказался омрачён: незадолго до запуска игру убрали из продажи в российском регионе. Для части команда авторово это тоже стало сюрпризом и лишь сегодня разработчики объяснили это "непредвиденными юридическими проблемами" - не вдаваясь в подробности. Возможно это требования со стороны Games Workshop.

Сиквел развивает идеи первой Mechanicus, вновь сталкивая в холодной технологической войне Адептус Механикус и Некронов. Но теперь разработчики сделали важный шаг вперёд — впервые игрокам дают возможность полноценно пройти кампании за обе стороны конфликта. Это заметно расширяет масштаб игры и делает противостояние более объёмным, а не односторонним.

Геймплей тоже стал глубже. В Mechanicus II появились управление гарнизонами, расширенный выбор бойцов и более сложная работа с окружением. Механикус может использовать укрытия и позиционирование, а Некроны — буквально разрушать поле боя. На фоне многих современных пошаговых стратегий, которые часто боятся усложнять механику, это выглядит как попытка сделать действительно тактическую игру, а не просто красивую «обёртку» по лицензии.

Отдельно стоит отметить музыку Гийома Давида — именно саундтрек был одной из сильнейших сторон оригинала, и в продолжении автор снова отвечает за атмосферу мрачного техно-культа и механизированной войны.

При этом ситуация с российским регионом оставила неприятный осадок. Игра находилась в продаже почти до самого релиза, но затем была внезапно удалена. Для фанатов Warhammer в России это уже становится привычной историей: крупные релизы всё чаще оказываются недоступны официально даже в последний момент.

Тем не менее, сама Mechanicus II пока выглядит как редкий пример сиквела, который не пытается полностью менять формулу, а аккуратно развивает сильные стороны оригинала.