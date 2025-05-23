В GOG проходит раздача пошаговой тактики Warhammer 40,000: Rites of War

Цифровой магазин GOG решил принять участие в Warhammer Day с несколькими инициативами. В частности, он раздаёт классическую игру из серии, стратегическую игру Warhammer 40,000: Rites of War.

Warhammer 40,000: Rites of War — пошаговая стратегическая игра, основанная на системе Panzer General II. Так что ожидайте очень глубокого названия, где вы откроете для себя цивилизацию эльдар и ее ужасы, среди 70 различных юнитов, кампанию, состоящую из 24 миссий и более, в графическом дизайне конца 90-х годов.

Кроме того, GOG объявил о добавлении большего количества игр Warhammer в свою программу сохранения (включая раздачу): Warhammer 40,000: Chaos Gate; Warhammer 40,000: Fire Warrior; Final Liberation: Warhammer Epic 40,000; и Warhammer: Shadow of the Horned Rat.