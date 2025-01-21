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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 1 612 оценок

Адептус Арбитрес и сбор Имперской десятины: Warhammer 40,000: Rogue Trader получит сюжетное DLC Lex Imperialis

butcher69
Новости

Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader продолжают радовать игроков новостями. Вслед за сообщением о миллионе проданных копий стало известно, что ролевая игра получит новое сюжетное дополнение под названием Lex Imperialis.

Warhammer 40,000: Rogue Trader преодолела отметку в миллион копий

Дополнение добавит нового компаньона из Адептус Арбитрес, а также сосредоточится на сборе Имперской десятины. Игроков ждут новые обширные территории для исследования, дополнительные игровые механики и архетипы, а также ужасающие угрозы из Имматериума.

Разработчики планируют выпустить Lex Imperialis до конца года, а больше подробностей о дополнении станет известно в ближайшие месяцы.

Напомним, что Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
jax baron

сбор Имперской десятины - c тиранидов.

1
Ardentis777

Весна 25, теперь до конца года...

1
Dark1994

Игра очень хороша, но все портит полностью огромное колличество боев, и самое поганое что 90% боев не обоснованы как допустим в бг3, бои бои бои которые в принципе не тяжёлые, но очень затянутые, я прям задушился. Та же проблема и в пачфайдере была.

0
shurasick876

Если бы классы были уникальны, как та же навигаторша, а не все у всех одинаковое, кроме псайкеров, было бы интересно, ну и плюсом битвы надо было делать аля икс-ком, а не вот это вот всё.

3
Dark1994 shurasick876

Согласен, и персонажей 6 сразу как-то слишком , прокачка тоже перегруженна, особенно за тактика ещё потом эти слои битвы расставлять это пздц.

4
Feliskotta

Ваха 40к-это как раз про бесконечную войну. Так что норм.

-1
shurasick876 Feliskotta

Норм, когда это интересно сделано, а не "и так сойдёт".

3
nemsis94 Dark1994

Вот кстати согласен, бои очень душные. И чаще всего перки связаны на бафы и дебафы. То есть почти несколько минут, ты раскидываешь эффекты, чтобы один раз пальнуть удачно.

2
Tiger Goose
Разработчики планируют выпустить Lex Imperialis до конца года

Товарищ автор, подскажите, пожалуйста, где именно были озвучены именно такие сроки выхода дополнения. В Steam, Epic Games Store и GOG.com написано, что дополнение Lex Imperialis должно выйти весной 2025 года.

0