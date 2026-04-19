Анонс нового компаньона для Warhammer 40000 Rogue Trader вызвал смешанную реакцию игроков

Студия Owlcat Games представила короткий тизер, посвященный грядущему 3 дополнению Неисчислимый музеон для ролевой игры Warhammer 40000 Rogue Trader. В видеоролике продолжительностью около 30 секунд разработчики показали нового спутника, которым оказался техножрец из фракции Адептус Механикус по имени Эоганн Фебрус. В своем монологе персонаж отмечает, что плоть слаба, а некоторые раны невозможно исправить даже самыми совершенными аугментациями.

Главной причиной недовольства фанатов стало появление в команде 2 по счету представителя Адептус Механикус, хотя в игре уже присутствует 1 такой персонаж, Паскаль Ханейманн. Аудитория считает, что сюжетная завязка 3 дополнения, отправляющая игроков в хранилище Тразина Неисчислимого, открывала безграничные возможности для внедрения совершенно уникальных компаньонов. Игроки надеялись увидеть в своих рядах представителей других рас вселенной, например, орков, некронов или тау, поскольку коллекция Тразина славится огромным разнообразием.

Релиз 3 расширения ожидается до конца июня 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Пользователям обещают погружение в историю некронов, встречу с опасными стражами и новую механику боевых имплантов. Параллельно разработчики трудятся над следующей ролевой игрой Warhammer 40000 Dark Heresy. Франшиза сейчас переживает огромный подъем популярности, что подтверждается успехами других проектов вселенной, например, экшен Space Marine 2 недавно преодолел отметку в 12 млн проданных копий.