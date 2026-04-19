Анонс нового компаньона для Warhammer 40000 Rogue Trader вызвал смешанную реакцию игроков

Студия Owlcat Games представила короткий тизер, посвященный грядущему 3 дополнению Неисчислимый музеон для ролевой игры Warhammer 40000 Rogue Trader. В видеоролике продолжительностью около 30 секунд разработчики показали нового спутника, которым оказался техножрец из фракции Адептус Механикус по имени Эоганн Фебрус. В своем монологе персонаж отмечает, что плоть слаба, а некоторые раны невозможно исправить даже самыми совершенными аугментациями.
Главной причиной недовольства фанатов стало появление в команде 2 по счету представителя Адептус Механикус, хотя в игре уже присутствует 1 такой персонаж, Паскаль Ханейманн. Аудитория считает, что сюжетная завязка 3 дополнения, отправляющая игроков в хранилище Тразина Неисчислимого, открывала безграничные возможности для внедрения совершенно уникальных компаньонов. Игроки надеялись увидеть в своих рядах представителей других рас вселенной, например, орков, некронов или тау, поскольку коллекция Тразина славится огромным разнообразием.
Релиз 3 расширения ожидается до конца июня 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Пользователям обещают погружение в историю некронов, встречу с опасными стражами и новую механику боевых имплантов. Параллельно разработчики трудятся над следующей ролевой игрой Warhammer 40000 Dark Heresy. Франшиза сейчас переживает огромный подъем популярности, что подтверждается успехами других проектов вселенной, например, экшен Space Marine 2 недавно преодолел отметку в 12 млн проданных копий.
Ещё даже не показали его сюжет и в бою тоже но сразу клеймо поставили что он такой же как Паскаль рьяя дубль не покупаем длс в общем Абеляр выброси этих клоунов в шлюз варп съел их мозги
Так что продолжаю терпеливо ждать народного творчества мододелов, а позорный дубликат техножреца отправляю на свалку металлолома. Чтобы ему там не было чересчур тоскливо, пожалуй, подарю свою старую третью плойку. Пусть хоть играет в нее, хоть на свидания водит. Хз, как там у этих железяк с интимной жизнью. Зато никто не обвинит меня в черствости!
Я надеялся, что, если будет имперец, то хотя бы оригинальный. В свите снайпера не хватает. Какого-нибудь гвардейца бы или ассасина. Вообще странно, что гвардейца нет, буквально напрашивается такой персонаж. Вон у Теодоры Архимиллитант гвардеец был.
Навалили три белаза лазганов, и ни одного гвардоса.
Ага, кажется, уже выпускают что-то тупо что бы выпустить что-то. Что бы была вечная недоделка, а не законченная игра.
Может тогда сразу Кустодес или клон Фулгрима в напарники завести, они в коллекции Тразина тоже есть. Чет народ губу раскатал и некрона, и орка. Логикой должно же это обосновываться.