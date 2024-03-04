Авторы W40К: Rogue Trader будут использовать ИИ для разработки концепций своего следующего проекта

Owlcat Games, студия, создавшая Warhammer 40,000: Rogue Trader, а также Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, подтвердила, что будет использовать искусственный интеллект в качестве инструмента разработки для своего следующего проекта, который уже вызвал серьезные споры.

На прошлой неделе Owlcat Games опубликовала объявление о новой должности концепт-художника в студии, в котором говорилось, что от претендентов требуется опыт использования ИИ и технологий машинного обучения, таких как Midjourney и DALL-E, для создания концептов. И это вызвало опасения, что студия может использовать ИИ для создания артов для своих игр.

В ответ на это Owlcat подтвердила, что, хотя ИИ не использовался в ее прошлых играх, она будет использовать его в разработке своего следующего проекта, который пока не анонсирован и находится на ранних стадиях производства. Кроме того, компания удалила все упоминания об искусственном интеллекте из объявления о вакансии, поскольку это "может быть неправильно истолковано".

ИИ будет использоваться исключительно для дополнительной работы с концептами и ускорения некоторых внутренних процессов (например, для творческого поиска, вдохновения или согласования видения перед началом самой концептуализации. В финальной версии игры не будет никакого арта, сгенерированного нейросетями. То же самое касается и финальных концептов. Все будет оригинальным и нарисованным профессиональными художниками.

В дальнейшем сообщении Owlcat заявила:

Мы ни в коем случае не будем заменять наших художников нейросетями. Весь арт в наших играх, включая концепты, портреты и т.д., рисуют исключительно художники.



Мы используем нейросеть для поиска направления и вдохновения перед разработкой концептов для нашего грядущего проекта, который сейчас находится на ранней стадии разработки и не анонсирован.

Однако это заявление не помешало многим разочароваться. Хотя студия утверждает, что в финальной версии игры не будет представлено никаких сгенерированных искусственным интеллектом вещей, существуют серьезные опасения относительно возможного нарушения авторских прав при использовании ИИ-инструментов для создания изображений. В конце концов, технология должна откуда-то черпать знания, а изображения, которые она генерирует, создаются на основе слияния чужих работ. Поэтому искусство, создаваемое ИИ, по своей сути не является уникальным, и использовать его в качестве источника вдохновения, для некоторых, является сомнительной затеей.

Также многие талантливые разработчики теряют работу в связи с сокращениями в игровой индустрии, и то, что ИИ все чаще используется вместо работы, за которую можно было бы платить настоящим разработчикам. Хотя в данном случае использование ИИ было включено в должностные обязанности, звучали призывы к Owlcat сосредоточиться на найме сотрудников для поддержки всех этапов процесса разработки, как это делалось в прошлом. В конечном счете, многие пользователи X призвали студию просто "работать лучше".



"Это отвратительный и разочаровывающий ответ. Ваши игры великолепны, но я не буду прикасаться к вашим проектам в будущем, если вы будете придерживаться такой политики. Делайте лучше", - ответил один из пользователей.



"Это ничуть не лучше. Есть профессионалы, с которыми вы можете работать, которые помогут сделать концепцию и внутренние процессы! Никакой искусственный интеллект не нужен", - написал другой.



"Убогое объяснение. Концепт-художники прекрасно могут "найти вдохновение" без использования этих инструментов. Сделайте лучше", - сказал другой.



На текущий момент Owlcat Games никак не прокомментировала ситуацию, а вакансия - пусть и без дополнительных деталей, связанных с ИИ, - по-прежнему доступна на сайте компании.